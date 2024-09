Nerea Novo e Iván Alonso se suben al podio en el Mundial de Metkovic

El Campeonato del Mundo de piragüismo en el modalidad de Maratón arrancó hoy en la ciudad croata de Metkovic con buenas noticias para la armada arousana, que ya sumó sus primeras medallas a través de Iván Alonso (As Torres Romería Vikinga de Catoira) y de Nerea Novo (Náutico de Pontecesures).



Alonso fue bronce en la final de K1 sénior de la distancia corta, tras clasificarse por la mañana para la final. Hizo un tiempo de 12:49.68, a 8 segundos del sudafricano Hamish Lovemore, mientras que el oro fue para el danés Mads Pedersen, que completó al distancia de 3,4 kilómetros (3 vueltas cortas y dos porteos) en un tiempo de 12:27.69. A las puertas de la medalla se quedó el cuntiense Diego Romero en C1 sénior Short Race. El breoganista hizo un tiempo de 15:11.36, siendo superado tan sólo por el francés Thomas Dunalic, por el polaco Mateusz Borgiel y por un Ignacio Calvo que dio la primera medalla de oro a la expedición española en el Mundial.

Nerea Novo fue tercera en C1 júnior y quinta en la prueba sénior de maratón corto ayer



En la prueba femenina júnior de C1 las representantes del Náutico de Pontecesures hicieron un gran papel. Nerea Novo se hizo con la tercera plaza (1:04:24.73) y su compañera Candela Romero fue quinta del mundo (1:06:28.99). Nerea Novo también participó en la prueba sénior C1 de maratón corto, haciéndose con un meritorio quinto puesto (17:49.84), quedándose a unos quince segundos de las medallas. Íker Rey, del As Torres, fue séptimo en C1 Júnior con un tiempo de 1:18:17.03 tras completar una buena regata en la que el español Alberto Ruiz se colgó el bronce.

Candela Romero, del Nautico de Pontecesures, acabó quinta en C1 Júnior



El Mundial continúa este viernes en Metkovic con más protagonistas arousanos. Samuel Ares (As Torres) competirá en C1 Sub 23 a las 9:05 horas, mientras que el C2 júnior que forman Roque Manuel Araújo (Náutico de Pontecesures) y Jaser Antonio Silva (Breogán) entra en liza a las 14:35 horas. A las 16:45 horas está programada la última regata del día, será la de K1 Sub 23 en la que toma parte Joaquín Iglesias (Rías Baixas-Náutico de Boiro).