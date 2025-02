“No tengo una varita mágica, hay que mejorar”, dice Perú

La precipitada salida de Míchel Alonso del Arosa SC pilló por sorpresa a todos, incluído a David López “Perú”, hasta ahora entrenador del Arosa Juvenil, que pasa a ocupar de manera provisional el puesto del ferrolano, mientras que desde la directiva siguen trabajando en encontrar a la persona ideal para el banquillo. Lo único seguro es que este domingo, ante el Polvorín, será Perú el que dirija al equipo.

“De una rutina que tenías, ahora cambia todo, por lo que hasta que no terminas de asimilar todo, cuesta adaptarse”, señala Perú. El propio técnico hace hincapié en que esto es solo temporal, sobre todo, porque el equipo entrena por las mañanas. “A mi, laboralmente, no me cuadra bien. Puedo hacer un esfuerzo esta semana por el bien del club, pero para mi sería muy difícil hacer un cambio. Pero si es a corto plazo, habrá que intentar todo por el bien del equipo”, recalca.



El entrenador del juvenil ya tuvo su primera sesión con el primer equipo, que dejó buenas sensaciones a Perú. “Está claro que yo no tengo una varita mágica ni se más que nadie. Lo importante es llegar a los jugadores y mejorar, seguramente, mentalmente", afirma.

Recuperaciones



En el estreno del vilagarciano, volvieron a la acción Concheiro e Iñaki Martínez, entrenando con cierta normalidad con el equipo. Aún siguen de baja Compa y Pacheco, por lo que, de momento, se desconoce si llegarán a la visita al Polvorín.



“No está la cosa como nadie quisiera. Hay que mejorar y que vuelvan a tener energía. Yo no me esperaba esto, al final, estaba en mi zona de confort porque llevábamos años trabajando en el Juvenil y no es lo mismo que ahora en Tercera”, indica. Poco a poco, esperan que el Arosa vaya recuperando la calidad de los entrenamientos y los efectivos lesionados.



“Los chicos están enchufados, pero está claro que en lo deportivo, los resultados ahora mismo son muy necesarios”, recalca. Este próximo domingo a las 19 horas, los arlequinados empiezan una nueva etapa visitando al Polvorín, en el que será el primer partido, y quizás el último por el momento, de Perú al mando.