Noble actuación del Atletismo Cuntis en las pistas del CGTD, en Pontevedra

El Club de Atletismo Cuntis disputó varios frentes en los últimos días. Por un lado, se celebró en las pistas de CGTD, en Pontevedra, la tercera jornada Froiz y Trofeo Boa Vila en la cuál los atletas que tuvieron la suerte de ser admitidos, “se lo pasaron en grande tanto a nivel deportivo como personal que es lo mas importante del deporte”, cuentan desde la entidad cuntiense.



La participación se saldó de la siguiente manera: en longitud y 1000 Sub 14 con Valentín Rodríguez, en 100 y 1000 metros Sub 16 con Jancer Lorenzo, Enmanuel Ogando, y en los 100 mts Sub 18 ,Luan De Lima Pereira y, para terminar, Mohamed Lachhab disputó los 1500 absoluto. Por otra parte, los cuntienses contaron con la participación en 1000 Sub 16 con Xiana Ferrin y Ellen Durán,en 500 metros Sub 12 con Ailyn Durán y Jannat Duque, y, para finalizar, en los 100 metros absoluto con Ellen Durán y Raquel Bello.



En el CGTD se celebró el gallego Sub 16 y Henara Rojo ocupó la décima posición en los 3 km marcha, mientras que en Alcobendas se celebró el Campeonato de España Máster, en el cuál la cuntiense María Teresa Janeiro logró la medalla de bronce en disco F45 ,siendo cuarta en peso y quinta en jabalina. No pudieron asistir por motivos personales Andrés y Gabriel Martínez.