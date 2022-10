“Nos vamos a encontrar un Arzúa muy competitivo”

Brais Pedreira vuelve “a casa” el domingo en el partido que enfrenta al Arosa en el campo de O Viso al Arzúa (17 horas). El futbolista de Vila de Cruces se enfrenta al equipo en el que militó las últimas cuatro temporadas. “Al Arzúa y a su gente le debo todo”, dice el centrocampista, que llegó al “queixo mecánico” de la mano de Chus Baleato. “Es un club humilde, hacen un gran trabajo para mantener al equipo en Tercera, y tanto en lo deportivo como en lo personal el trato es excelente”.





Cada temporada el club coruñés debe reciclarse en el mercado de fichajes. “Es algo habitual, se van jugadores porque algunos están cedidos y porque cada año va habiendo cambio de entrenadores”, explica Brais, que estuvo a las órdenes en Arzúa del propio Chus Baleato, con el que ascendió a Tercera, de Alberto López, de Javi Rey y de Chollas. Esta temporada llegó al banquillo Alberto Mariano, procedente del Estradense. Y la remodelación en la plantilla volvió a ser sustancial. Llegaron muchos jugadores jóvenes, procedentes de la cantera de Compostela, Conxo, Celta y Depor.





El Arzúa parece casi un filial, ya que tiene 14 jugadores sub 23, la mitad de ellos están siendo titulares en estas primeras jornadas, en las que ganaron a Vilalbés en casa (2-0) y Barco a domicilio (0-1), y cayeron ante Somozas (3-1), Paiosaco (1-2) y Fabril (4-0). También hay importantes veteranos en el equipo, como el portero Cristhofer y el lateral izquierdo Aarón Rama, ambos ex del Bergantiños, o Diego Enjamio, uno de los destacados para Brais Pedreira, que es prácticamente el único que permanece en el equipo desde Preferente. Inédito todavía esta temporada por culpa de un esguince, el ex arosista Catú es otro de los jugadores contrastados en la plantilla. “Van a competir muy bien y seguro que consiguen el objetivo”, augura Pedreira.





El Arosa se encontrará el domingo un campo muy diferente al de su última visita, cuando en febrero de 2020 ganó 0-1 con un gol en los últimos instantes de Róber. Y es que desde la temporada pasada el campo de O Viso tiene nueva hierba sintética, que nada tiene que ver con el tapete desgastado anterior. “Está nuevo y está muy bien, se puede jugar”, reconoce Brais, que espera a un Arzúa “muy competitivo” y un partido “muy complicado”. Si bien el Arosa llega bien en cuanto a confianza y sensaciones tras el 3-0 al Estradense. “El parón nos vino bien para coger buenas sensaciones y lo que nos pide Luisito. El otro día jugamos una primera parte impresionante. Todo el mundo está enchufado y juegue quien juegue lo hará bien”





Pedreira fue uno de los destacados en la pretemporada del Arosa, pero una lesión ha marcado su inicio de liga. “Tengo el menisco externo parcialmente roto. Nunca me dio problemas, pero esta vez me dio la lata y tuve que parar. Ahora estoy perfectamente, mejor de lo que esperaba”. Debutó en liga en los últimos minutos ante el Alondras, y el pasado domingo aprovechó el tiempo que le dio el entrenador para marcar su primer gol, de falta directa. “Tras la pretemporada tan exigente que hicimos estaba muy bien físicamente, al parar casi tres semanas siempre pierdes ritmo, pero poco a poco lo voy recuperando”.





A Brais le está llamando la atención el apoyo de la afición arosista. “Una cosa es que te lo cuenten y otra es vivirlo, es un gustazo jugar en A Lomba. El otro día, que el día era para estar en casa calentito, la afición fue y nos animó todo el partido. Creo que es es el camino para poder pelear por el objetivo”.





Otra vez con bajas

El Arosa prepara la cita del domingo sin Abel Suárez, Jorge Fajardo ni Campillo Este último recayó de su lesión muscular y sigue su particular vía crucis esta temporada. El canario Abel, con ocho puntos de sutura en un tobillo no puede ejercitarse con sus compañeros de momento, mientras que Fajardo también es seria duda para el domingo, ya que se lesionó ante el Estradense.