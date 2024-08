Nueva victoria de Jéssica Bouzas en Maspalomas para acceder a cuartos de final

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas sigue reencontrando buenas sensaciones de juego en Las Palmas, donde esta mañana derrotó en el ITF W100 Gran Canaria a la australiana Seone Méndez por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 17 minutos de partido. Segundo triunfo consecutivo para la arousana sobre la tierra batida de las pistas del Club Maspalomas, después de vencer el miércoles a la italiana Camila Rosatello por un claro 6-0 y 6-1.

Jéssica Bouzas accede a cuartos de final y este viernes se medirá a la rusa Polina Kudermetova, un dura rival a la que ya se enfrentó este año en Turquía, cuando la arousana ganó su primer título WTA en el 125K Megasaray Hotel Open. En aquella ocasión, también en cuartos de final, Jéssica tuvo que remontar para imponerse por 2-6, 7-5 y 6-3.

Gira americana

Jessica, que este semana se ha estrenado en su mejor clasificación en el ranking mundial, al ocupar el puesto 77, afrontará tras el torneo en Canarias la gira americana en la que disputará en Ohio primero la previa del WTA 1000 de Cincinnati y la semana del 18 al 24 de agosto el W250 Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage en Cleveland. Serán los test previos en pista dura al su cuarto y último Grand Slam de la temporada, el Open USA en New York, a partir del 26 de agosto.