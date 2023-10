Un nuevo empate sin goles

El Arosa cosechó su cuarto empate sin goles de la temporada en el campo de A Grela ante el Silva, por lo que suma 7 puntos tras las primeras 7 jornadas, con una sola victoria en su casillero, y sigue sin despegar en una competición que pretende conquistar para ascender. El Silva anuló durante prácticamente todo el partido a un Arosa que lo intentó sin éxito en el último tercio de campo. Fue un resultado justo porque las ocasiones realmente claras brillaron por su ausencia y los dos porteros apenas tuvieron trabajo.

Una igualada, como no podría ser de otra manera. Quizá entró mejor en el partido el Silva, conocedor a la perfección de los entresijos de A Grela, su particular catedral. Armado en un 1-4-4-2 con las novedades de Xavi en la portería, Longueira en el lateral derecho y Lema en el izquierdo, el equipo de Iván Sánchez tuvo más presencia en campo contrario en los primeros compases y generó situaciones de incertidumbre tras robo y a balón parado. El Arosa, con una estructura de 1-4-3-3 con un trivote formado por Enjamio en el centro y Concheiro y Mella a sus costados fue creciendo a medida que transcurrían los minutos. Su ocasión más clara llegó en el minuto 33, en una falta directa de Concheiro a la que respondió Xavi con un paradón.

No varió en exceso el guión del segundo tiempo pero el partido se igualó más si cabe. Las llegadas al área rival fueron decayendo y cobraron más importancia las disputas, los segundos balones y la atención en todo tipo de jugadas.

El Silva fue el primer en realizar cambios. Iván Sánchez buscó, ya para empezar la segunda mitad, más presencia en el área rival con la entrada de Xavi, un delantero centro, por Pablo Carro, un mediapunta. Antón pasó a jugar ya definitivamente en el extremo izquierdo.

Antón Concheiro fue de lo mejor de los visitantes en A Grela / Patricia G. Fraga



Luisito no movió ficha hasta prácticamente la media hora del segundo período. Fue justo después de una doble sustitución en el Silva. Entraron Baldomar y André por Rodri Alonso y Melo para refrescar aún más la parcela ofensiva. En el Arosa hubo un cambio de cromos. Borja, fallón e impreciso, dejó el puesto de delantero centro a Rubo. Cinco minutos después, segunda y definitiva sustitución en el cuadro arlequinado: Pereira por Martín Diz, uno de los más activos en la primera parte.

El Silva, que fue a menos con los cambios y que no encontró en la figura de Xavi un delantero que aguantase el balón en la parcela del Arosa, tuvo que conformarse con el e

mpate porque no merecía más. Una falta colgada por Lamas que terminó con el balón suelo en el área fue la ocasión del equipo local en el segundo período.

Enjamio y Rodri Alonso en una acción del partido de esta mañana en A Coruña / Patricia G. Fraga

A pesar de que el local era el Silva, el empate le sabe mejor a los coruñeses que al equipo de Luisito, muy lejos de donde debería estar: más cerca de la zona de descenso que de los puestos de fase de ascenso.

Ficha técnica:

Silva (1-4-4-2): Xavi; Longueira, Nico, Antonio, Lema; Raúl Melo (André, min.73), Lamas, David García, Carro (Xavi, min.46); Antón Garda, Rodri Alonso (Baldomar, min.73).

Arosa (1-4-3-3): Manu Táboas; Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla; Concheiro, Enjamio, Mella; Martín Diz (Brais Pedreira, min.79), Borja Míguez (Rubo, min.74), Iñaki.

Árbitro: Méndez López (Lugo). Amonestó a Nico (49), Baldomar (88), del Silva; y a Concheiro (48), Santi Figueroa (57), del Arosa.

Campo: A Grela. 400 espectadores.