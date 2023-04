Objetivo cumplido sin alardes

El Arosa cumplió el objetivo y superó al colista Choco en A Lomba, por lo que se fue a dormir a un solo punto de distancia el líder Fabril, que este domingo recibe a la UD Ourense en Abegondo. Bastó un gol de Pacheco a la salida de un córner en la primera parte. El Arosa volvió a echar el candado a su portería, por cuarta jornada seguida en casa. Fue otro triunfo sin alardes en el juego, pero con la solidez defensiva como soporte para seguir en la pelea por el título y el ascenso directo.

Sobre una auténtica alfombra que nada tiene que ver con el estado del césped meses atrás, el Arosa salió a por el Choco. Luisito planeó una alineación muy ofensiva, con Pedreira de lateral derecho e Iñaki, Julio y Sandá por detrás de los puntas Borja y Sylla.

Un balón que se le escapó a Cortegoso en una acción de balón parado y una falta directa de Abel que despejó el portero visitante fueron los primeros avisos locales antes del 1-0. Cierto es que el colista probó a Manu Táboas en el primer cuarto de hora con un gran disparo de Ube al que respondió el portero local con un “paradón”.

A los 18 minutos el Arosa abrió la lata. En un córner muy bien lanzado por Pedreira. No llegó a conectar de cabeza Sylla en el primer palo y Pacheco acertó con el pie en el segundo para estrenarse en liga. El 1-0 serenó al Arosa, que siguió buscando el segundo, con más llegadas que remates. El Choco dio un susto a la afición local mediada la primera parte, en una falta lateral lanzada por Ube que se fue cerrando sin que nadie tocase el balón y este se perdió rozando el poste.

El Arosa empezó la segunda parte con el propósito de hacer el segundo. Un disparo de Sylla abajo fue el primer aviso e Iñaki tuvo otra clara, en una volea a centro de Pedreira que detuvo Cortegoso. El Choco, otra vez en un falta lateral lanzada por Ube a la que casi llega para marcar Comis en el segundo palo, volvió a avisar. Una caída de Adri en el área local reclamada como penalti por los visitantes fue el preludio del primer cambio local. Abel Suárez, con amarilla, dejó su sitio a Brais Vidal. Al Arosa ya le costó mucho más dominar el juego, por lo que el partido y la posesión del balón se equilibraron.

Luisito tuvo que hacer un segundo cambio obligado por las molestias físicas de Pacheco. En su sitio entró el argentino Carús. A falta de veinte minutos el técnico local agotó los cambios con una triple sustitución. Entraron Álex, Losada y Fajardo y el Arosa se estructuró en un 4-2-3-1 con Álex en la derecha. Tras la modificación el Arosa se reactivó en ataque. Pasó a robar en mediocampo y ya no dejó que el Choco le generase situaciones de área. Además, cuando los visitantes se aproximaron a la frontal evidenciaron sus carencias, más aún con Félix en el banquillo, demostrando la razón por la que cierran la tabla y ya están descendidos.

Se guardó un minuto se silencio por el fallecimiento del exdirectivo Juan Antonio Buján, al que la Escuadra Arlequinada brindó homenaje



El partido entró en los últimos diez minutos completamente abierto por la ventaja mínima de los locales. Esa incertidumbre en el marcador con la que el Arosa no pudo acabar a la contra. Tuvo dos opciones con espacios. En el 84 en una acción de Hugo cuyo pase atrás no pudo rematar Álex. La más clara fue en el 86. De nuevo el juvenil Hugo recibió un pase de Fajardo y en el mano a mano ante Cortegoso remató con la zurda contra su cuerpo. El tiempo se fue agotando sin que el Choco fuese capaz de hacerle daño a un Arosa compacto, con su entrenador desgañitándose en cada acción del juego por toda la banda.

Al final el resultado fue lo mejor. El Arosa sigue sin fallar y sin encajar en A Lomba. Ahora le toca esperar a lo que haga el Fabril. El play-off ya está matemáticamente asegurado tras la derrota del Celta C ante un Bouzas que se mantiene tercero a 5 puntos de los arlequinados. El Arosa visitará en la próxima semana a la UD Ourense, sin Sandá ni Abel Suárez, que vieron la quinta amarilla.

Ficha técnica

Arosa: Manu Táboas, Brais Pedreira, Pacheco (Nacho Carús, min. 67), Martín, Cotilla, Abel (Vidal, min. 57), Sandá, Julio, Iñaki (Fajardo, min. 73), Borja (Hugo Losada, min. 73) y Sylla (Álex, min. 73).

Choco: Cortegoso, Anxo Vilas, Diogo, Comis, Santi Vilariño (Hugo, min. 82), Caramés (Ronald, min. 60), Elías, Álex Fernández (Yago Vázquez, min. 46), Adri, Ube y Toni.

Gol: 1-0 Pacheco (min. 18).

Árbitro: Pereira Fereiro. Mostró amarilla a Cotilla, Abel Suárez y Sandá por los locales y a Samu Vilariño, Elías, Adri , Comis y Ube por el Choco.

Incidencias: Jornada 27. A Lomba. 700 personas.