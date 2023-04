Objetivo: ganar a un Choco ya descendido y presionar al líder

El Arosa recibe esta tarde a las 20 horas en A Lomba al colista y descendido Choco. El equipo de Luisito busca mantener su fiabilidad en casa para colocarse a un punto del Fabril, que mañana a las 12 horas recibe a la UD Ourense. Los de Redondela llevan seis derrotas seguidas y solo ganaron un partido de sus últimos veinte disputados. Después de once temporadas seguidas en Tercera se despiden de la categoría en este último mes, ya sin presión, lo que convierte en una incógnita su posible rendimiento en la tarde noche de hoy en A Lomba.

El terreno de juego ha mejorado sustancialmente e invita a presenciar un buen espectáculo por parte del público. El Arosa quiere seguir presionando al Fabril y saldrá a por todas y su rival jugará relajado intentando agradar, por lo que se espera un partido abierto y entretenido.

Luisito dice que tiene varias dudas, por lo que no da pistas sobre su posible once. “O equipo chega ben. En Arteixo non estivemos ben na primeira metade, pero na segunda estivemos ben”, explica el entrenador de Teo, al que el último empate le dejó disgustado. “O fútbol sempre da segundas oportunidades”, comenta con ganas de que los suyos se rediman esta tarde y consigan la cuarta victoria consecutiva en A Lomba, donde no han perdido en todo lo que va de temporada.

Luisito ha advertido a su equipo sobre las circunstancias en las que llega el Choco, ya descendido. “Sería un erro moi grande pola nosa parte se pensamos que imos ter un partido doado porque o Choco vaia último. É un equipo que ten moi bos futbolistas”, y nombra a Félix, Adrián, Juanma Justo. Comis o Cortegoso. “Atrancóuselles a temporada pero non deixa de ser un equipo con moi bos xogadores”. Por ello dice que el Arosa deberá estar hoy muy alerta. “Non temos que estar ao 100%, senón ao 200% para gañar”.

Por su parte, Javi Sandá, uno de los destacados del Arosa en la segunda parte en Arteixo, explica que el equipo tiene madurez para afrontar la situación actual, más lejos del Fabril tras la última jornada. Sandá, en la línea de su técnico, tampoco espera un partido sencillo contra el colista. “Nunca es fácil. Tienen buenos jugadores y van a competir bien. Tenemos que meterles un ritmo muy alto y ser muy intensos porque los que necesitamos los puntos somos nosotros”.