“Que p... manía le tengo al Ribadumia”, palabras del árbitro a un asistente según los jugadores aurinegros

El Ribadumia perdió esta tarde en Xinzo de Limia ante el Antela por 1-0 en un partido marcado por el comportamiento del árbitro Rey Rodríguez. Los jugadores aurinegros y el técnico Ibrahim Baptiste denuncian faltas de respeto por parte del trencilla durante el partido. “A los cinco minutos le sacó una tarjeta a nuestro capitán, Miguel, y le dijo que si le seguía hablando iba a perjudicar a nuestro equipo”, relata Baptiste. “Ya en la revisión de fichas estaba muy nervioso, hablando mal a nuestros jugadores”.



No iba demasiado tiempo de partido cuando los futbolistas visitantes se quedaron perplejos en el campo al escuchar un comentario del colegiado por el pinganilllo a un asistente: “Que p... manía le tengo al Ribadumia”. Baptiste, decepcionado por lo sucedido, relata también más episodios lamentables. “Le obligó a quitarse la camiseta térmica a Nando, diciendo que si él pasaba frío, los demás también. Expulsó a nuestro fisio, que no abrió la boca. Tuvo a Pabulo un minuto esperando en la banda para entrar, gritándole que le mirara a los ojos. No señaló un penalti clarísimo a Nando y añadió sólo seis minutos”.

Para concluir, “al final nos hizo esperar cuarenta minutos por el acta”, lamenta un Baptiste que quiere que su club envíe un escrito a la Federación denunciando lo ocurrido. “Me parece escandaloso y una falta de profesionalidad y de ética”.



Hace sólo dos semanas, ocurrió algo parecido en el partido entre el Velle y el Portonovo, cuando el mismo árbitro mostró una actitud prepotente con los futbolistas, con amenazas de expulsiones a través de conversaciones con sus asistentes.



En cuanto al partido de los aurinegros ante el Antela, se decidió con un gol en la primera parte tras varios rechaces. El Ribadumia no tuvo suerte en sus ocasiones, ya que generó suficientes para como mínimo empatar y acabó muy frustrado por el arbitraje.

Ficha técnica:

Antela: Rui Felipe, Izan (Alexandre, min. 73), Noel, Breixo, Tumbeiro, Iago Quintairos, Miguel (Adrián, min. 73), Javier (David López, min. 63), Jonathan, David Lamas (Moreno, min. 55) y Tiago.

Ribadumia: Pachi, Martín (Pabulo, min. 78), Eloy, Miguel Vázquez, Pei, Gus, Álex Durán, Cheri, Álex Lima (Mateo Presas, min. 78), Diego (Iván Caride, min. 46) y Manu Sánchez (Nando, min. 59).

Gol: 1-0 Kevin Tumbeiro (min. 23).

Árbitro: Rey Rodríguez (Coruña). Expulsó con doble amarilla al local Noel (min. 77). Amarilla a Xabier, Jonathan, Alexandre y Moreno por los locales, y a Pei, Nando, Pazos y Eloy por el Ribadumia. Expulsó al fisio visitante Perfecto Pampín en el minuto 63.