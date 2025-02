Paco: “En Barraña respírase fútbol. Un Boiro vs Noia sempre é especial”

CD Boiro y Noia disputan el domingo en Barraña (17 horas) un duelo de rivalidad cargado de alicientes. A la proximidad geográfica, la trayectoria paralela los últimos años para llegar a Tercera RFEF o el conocimiento entre futbolistas, algunos con pasado en el rival, se une la jornada festiva por el trigésimo aniversario de la Peña Krusadas Boirenses. Todo ello contribuirá a un ambientazo en Barraña, como ya ocurrió en la ida en el Julio Mato.



Al campo boirense regresa Paco Allo a sus 35 años. No será la primera vez que el lateral de A Baña juegue como visitante en Barraña, donde estuvo seis temporadas en dos etapas y fue capitán en el histórico ascenso a Segunda B. Pero no por ello deja de ser excitante. “Xa levo dous anos indo alí. Sempre é especial. É un campo onde é apetecible xogar, respírase ambiente de fútbol. O partido é especial para os dous equipos, os xogadores coñocémonos e as afeccións tamén”.

"Os mellores anos"

Formado en el Fátima Ciudad de Santiago, desde donde pasó al Compostela debutando en el primer equipo siendo juvenil, Paco ha defendido también los colores de clubes como Santa Comba, Negreira o Céltiga. Pero sin duda su paso por Boiro fue el que más le marcó. “De Boiro só podo dicir cousas positivas. A xente conmigo portouse moi ben. Tanto directivos, afección e as Krusadas”, explica el lateral del Noia. “Teño moitos amigos en Boiro e falo moito con eles. Foi onde vivín os meus mellores anos e estou moi orgulloso. Só teño palabras de agradecemento para o clube, para as directivas e para a afección”.

Adrián Rodríguez / RNX Foto



Cambio de ciclo

Paco sigue estirando la cuerda a pesar de la edad. En ello ha tenido mucho que ver su actual entrenador. “Eu pensaba que xa me retiraría no Boiro, pero chegou Anxo Casalderrey e falou conmigo e decidimos separar camiños. A directiva quería que seguira, pero nese período chamoume Iván Carril e convenceume de facer un cambio de ciclo, algo que me parecía un tópico, pero non foi así. Toda a confianza que me deu fixo que agora mesmo me atope moi ben, incluso nunha categoría como a Terceira, onde a esixencia é maior”.

Separados por once puntos

Noia y Boiro subieron de la mano la pasada campaña, pero su rendimiento en Tercera está siendo muy diferente. Separados por 11 puntos, los locales tienen mucho todavía que remar para lograr la permanencia. Al contrario que su rival. Paco explica que una de las claves del éxito del Noia es el modelo de juego que diseñó Iván Carril con llegada de muchos jugadores jóvenes con “talento, ganas e pernas para correr”. El rendimiento de estos futbolistas y la experiencia que aportan otros como el propio Paco hacen que el Noia esté sexto, metido de lleno en la pelea por el play-off. “No clube ninguén está pensando ni fala diso. Somos conscientes do que somos y vimos de pasar un bache de resultados e de xogo”, señala Paco. Pero la victoria ante el Villalonga la semana pasada ha sido un espaldarazo para encarar el derbi, al igual que le sucede al Boiro tras ganar en Viveiro.

Adrián Rodríguez /RNX Foto

"Xogar coa posible ansiedade deles"

Sobre el partido del domingo, el defensa visitante cree que el colchón de puntos que tiene el Noia sobre el descenso traslada “as emerxencias no derbi” al rival y hace que “aínda que pode pasar de todo porque é un derbi, nós temos esa tranquilidade de que pase o que pase imos a seguir ahi e iso danos una ventaxa para poder xogar coa posible ansiedade que poidan ter eles, que veñen de conseguir un triunfo importante nun campo moi dificil. Creo que eles van a conseguir salvar a categoría sen problemas”.

Tercer equipo menos goleado de la liga

A priori se espera un partido igualado y de pocos goles. La ida acabó 0-0, aunque el Boiro falló un penalti. “Nós somos o terceiro equipo menos goleado logo de Vilalbés e UD Ourense”, destaca Paco.

Por último, la directiva del Boiro ha decretado el partido de ayuda al club. Socios y no socios mayores de 23 años pagan 10 euros, los sub 23 5 euros y los sub 18 entran gratis a Barraña.

La fiesta de las Krusadas Boirenses, que cumple 30 años

La Peña Krusadas Boirenses celebra esta temporada su trigésimo aniversario, ya que nació en el curso 1994-1995. Desde entonces lleva animando y apoyando al CD Boiro en los buenos y malos momentos.

Las Krusadas Boirenses cumplen tres décadas animando al CD Boiro / Mónica Ferreirós

Aprovechando el derbi ante el Noia, este domingo celebra varios actos conmemorativos, que empezarán ya porm la mañana en el bar Central. Gracias a la colaboración del Concello, contarán con música de Os Pequenos do Barbanza para amenizar la fiesta. Habrá pasacalles y visitarán diferentes establecimientos hosteleros para almorzar. Por la tarde en Barraña lucirán sus mejores galas para intentar empujar al equipo de Jose Tizón hacia la victoria.