De padre a hijo: Adrián Gómez y Román comparten titularidad

A sus 40 años, Adrián Horacio Gómez, conocido deportivamente como Adrián Gómez, sigue dando guerra sobre el césped. El lateral derecho, natural de argentina, no se podía imaginar que aquel niño que con 20 años puso rumbo a España con un bebé en brazos, acabaría disputando un partido con su hijo.

Román siguió los pasos de su padre, que llegó al Pontevedra en el año 2009, jugando la pasada campaña en dicho equipo, y consiguiendo una ficha en el CD Ribadumia esta temporada. La pasada jornada padre e hijo pudieron disfrutar de disputar un partido juntos. Un emocionante momento, especialmente para Adrián Gómez. “Es algo que nunca hubiese imaginado. Al final disfrutamos del momento, y no solo del partido en si, si no también de los entrenamientos aprovechando que estamos en la misma plantilla”, comenta Adrián Gómez.

Adrián Gómez y su hijo | Cedida



Ante el SD Valiño, ambos formaron parte del once titular. “Es emocionante, sobre todo porque él está empezando y tiene mucho que recorrer todavía. Fue una oportunidad para los dos”, recalca el veterano de los Gómez. Sin duda, Román tiene un gran espejo en el que mirarse. Un ejemplo de constancia y trabajo para seguir dando que hablar sobre el terreno de juego a los 40.

“Mi consejo es que siga entrenando como hasta ahora, que aproveche cada momento y que no se ponga nervioso porque lo está haciendo muy bien. Que disfrute porque uno nmo aprende solo en los partidos, si no también en los entrenos y en el propio vestuario”, recalca.

El futuro



Aunque Adrián Gómez no se pudiese imaginar que jugar con su hijo en el mismo equipo fuera a convertirse en realidad, lo cierto es que era su deseo. “Este año renové con el Ribadumia porque había la posibilidad de que mi hijo llegase aquí. Yo me sigo encontrando bien fisicamente, me siento bien y quiero seguir aprovechando el fútbol hasta que mi cuerpo aguante”, destaca Gómez.

A pesar de que la situación del Ribadumia no sea óptima, el veterano cree que “se puede dar la vuelta a la situación encadenando victorias”.