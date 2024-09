Un partido en Vilalba para levantar el ánimo de todo el arosismo

El Arosa viaja a Vilalba para afrontar una de las salidas más difíciles de la temporada ante el recién descendido Racing Vilalbés (12 horas). Un partido marcado en rojo en el calendario para ambos equipos en verano en esta primera parte de la temporada, al cruzarse rivales directos en la lucha por el ascenso, pero que llega completamente condicionado por el mal inicio de liga de los arlequinados. Las tres derrotas seguidas, no haber marcado aún y la falta de confianza de los jugadores han encendido las alarmas en Vilagarcía. No parece a priori el mejor rival para levantar el ánimo, pero el partido puede ser el punto de inflexión que necesita el equipo. El Vilalbés ha empezado la liga de forma muy diferente, sumando 7 puntos de 9 posibles con sus triunfos en Betanzos y Arteixo y el empate en casa ante la UD Ourense, el otro gran candidato.



El equipo que entrena Alberto López se caracteriza por su solidez y la experiencia de un amplio grupo de jugadores que llevan muchos años en Tercera. Míchel Alonso explica que la semana sirvió para analizar el último partido y corregir errores, “y a partir de ahí pensando ya en el rival”. De nuevo las sensaciones que ofrece el equipo en los entrenamientos fueron buenas, pero ahora necesitan trasldarlas al domingo. “Espero que esta sí, por fin, sirva para que consigamos tres puntos”.

Sobre el Vilalbés, el entrenador del Arosa destaca que “empezó muy bien la temporada y es uno de los equipos llamados a estar arriba, sabemos que vamos a tener que mejorar mucho nuestro nivel pero estoy convencido de que podemos hacerlo”.



Míchel tiene la duda de Duque, que arrastra problemas físicos, mientras que recupera a Javi Rey. En el caso del central Dani, que se fracturó la nariz en el último partido, ha entrenado con el grupo en las últimas sesiones con una máscara y podrá jugar.

Alberto López

En los locales la única baja es la de Cañi, que sufre una lesión muscular que le tendrá apartado de los terrenos de juego un mes. Alberto López ya cuenta con el central Edgar, por lo que suma más alternativas en defensa.



Sobre el mal momento del Arosa, el técnico lucense explica que “los análisis hay que hacerlos más profundos, en los últimos partidos tuvieron ocasiones pero les faltó eficacia”. López cree que la presión con la que juega el Arosa es un handicap que el Vilalbés no tiene. “Es un equipo que va a ir más, los proyectos no se construyen en tres partidos y al igual que nosotros necesitamos tiempo”.

Con el fichaje de Alberto López, el Vilalbés buscó un técnico que dotase al equipo de aspectos como la agresividad, el orden, transiciones rápidas y dominio del balón parado. “Hemos hecho un equipo competitivo y ambicioso”, aunque sin la presión de ascender que pueden tener Arosa o UD Ourense. “No tenemos esa obligación, pero sí la motivación y la ambición de estar arriba”.

El Vilalbés ha empezado muy bien. “Las sensaciones en estos partidos son muy buenas a nivel defensivo y ofensiva”, reconoce el entrenador del Vilalbés, que sin embargo no se fía del mal momento del Arosa. “No hay que especular con balón, no podemos permitir que nos dominen. Tienen jugadores con mucha capacidad y calidad. No podemos confundirnos y esperar sólo el fallo de ellos, tenemos que ir a por el partido de forma valiente como hizo el Noia en A Lomba”.



Sobre el campo, López explica que “está regular”, pero que no puede ser una excusa para ambos.