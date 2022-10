Pedro Carregal : “Llevamos 15 lesiones graves en el Jiménez. El tepe está mal y es un peligro”

Trescientos futbolistas repartidos en casi un veintena de equipos. Jugadores que se desplazan de otras ciudades y comarcas para disputar las categorías más importantes del fútbol base nacional, las ligas de División de Honor y Gallegas. Son varios los elementos que indican que el fútbol base del Arosa vive su particular edad de oro. Aunque no es oro todo lo que reluce en Vilagarcía en cuanto a instalaciones para la cantera arlequinada, como explica unos de sus coordinadores, Pedro Carregal, que además entrena desde hace 4 temporadas al cadete A.





¿Atraviesa la cantera del Arosa el mejor momento de su historia?

A nivel de resultados y categorías, lógicamente sí. Estuvo en una situación similar cuando estaba mi padre de coordinador, con todos los equipos en las máximas categorías excepto el Juvenil A. A día de hoy estamos ahí compitiendo con Celta, Depor y Lugo.



¿Cómo se consigue eso en un club cuyo primer equipo no está en la Liga de Fútbol Profesional?

Esto no es flor de un día. Desde que está Manolo de presidente hay mucho trabajo anterior, de coordinadores como Eduardo Carregal, Duvi Paredes, Víctor Cochón...También gente como Álvaro Navia, que trabajó mucho la captación y muchos de los juveniles que hoy están en el División de Honor los trajo él. Los que continuamos ahí intentamos seguir esa labor. Crear hace años la figura del scouting, como hizo mi padre, hacer las jornadas de captación con Paco Ozores y las selecciones para los torneos, tener una metodología propia orientada a la tecnificación en el fútbol 8, contar con buenos entrenadores y grupos de trabajo...fueron varias las cosas que atrajeron jugadores. Ahí se empezó poco a poco a formar lo que es a día de hoy la cantera.



¿Es fácil ahora captar jugadores?

Ahora son los propios jugadores destacados de la zona los que se interesan por venir. Lo que hicimos es ampliar de una manera muy grande el radio de captación. Hace siete u ocho años fichar un benjamín de Portonovo era ciencia ficción. Sin embargo ahora tenemos niños de Ribeira, Padrón, A Estrada, Marín, seis niños de Pontevedra...Crecemos mucho, pero hasta donde nos dejan.



¿Por qué?

Pues porque las instalaciones no nos lo permiten. Podríamos tener dos o tres equipos más si tuvieramos más disponibilidad de campos para entrenar. Nos fastidia mucho no poder contar con niños en el club, pero nos vemos obligados porque es inviable. Puede parecer que tenemos demasiados equipos, pero si unos echa un vistazo a los que tienen clubes que dan valor a la cantera como Val Miñor o Ural, te das cuenta que no.

Ahora mismo estamos utilizando los campos del Manuel Jiménez, Vilaxoán, Bamio y Berdón. Además también nos desplazamos fuera del Concello, a Zacande, donde se portan muy bien con el Arosa.

Entrenar en cinco campos es un trastorno enorme. Andamos con todo el material en nuestros coches de un lado a otro. El Juvenil A que está en División de Honor hace sesiones a medio campo. Eso no les pasa a sus rivales. En pretemporada el Concello nos dice los huecos libres que hay para entrenar y tenemos que adaptarnos, sin más. Y después está lo del Manuel Jiménez.



¿Tan mal está once años después de que se cambiara por última vez?

Debe ser de los peores tepes que hay en la provincia. Llevamos quince lesiones graves de ligamento cruzado en los dos últimos años. Cuando hay esa plaga de lesiones, no es una coincidencia. Solo hay que ver como está, totalmente liso y se empieza a levantar. Los padres están preocupados, porque se están lesionando niños en edades infantil y cadete. El club puso en conocimiento del Concello el tema de las lesiones que estamos sufriendo. A los niños les decimos que usen botas multitacos porque ahora mismo ese campo es un peligro. No está en condiciones para practicar un deporte como el fútbol. Deberían cambiarlo ya porque es una necesidad básica.



¿Cuando se verá reflejado en el primer equipo todo este buen trabajo de cantera?

Este año fue el principio con la llegada de Álex, aunque no está participando mucho. Pero yo creo que a partir del año que viene hay una hornada de jugadores muy interesantes. Son chavales que incluso el Arosa se le puede quedar corto por el nivel que tienen. Espero que se queden y sean un bloque importante del equipo sénior. Además a la afición le gusta la gente de casa, gente que llevan años en el club y sienten el escudo. No habrá mayor éxito para la base que ver un primer equipo plagado de canteranos.



¿En que puede mejorar la cantera?

Siempre se puede mejorar en todo. Pero mucho está relacionado con las instalaciones. La calidad de entrenamiento es un ejemplo. Todos tenemos que mejorar, directivos y entrenadores, porque seguro que cometemos muchos errores. Siempre le digo a los padres que es bueno saber lo que está mal para no volver a cometer los mismos errores.



¿Cómo ven a la base del Arosa en otros lugares de Galicia?

Eso es algo que me llama la atención y lo puedo decir en primera persona porque en el División de Honor nos enfrentamos a los mejores equipos cadetes de Galicia. Hace unos años éramos un equipo más, pero ahora llegamos y nos respetan. Cambió mucho la percepción que tienen del Arosa ahora los otros clubes.



Su padre también fue coordinador de la base del Arosa. ¿De tal palo, tal astilla?

Yo tuve una ventaja muy grande al poder tener una persona como mi padre en casa. En todo. En la vida en general y en el fútbol. Es más, como digo yo entre comillas, es parte del cuerpo técnico del cadete porque siempre viene con Javi y conmigo a algunos partidos y entrenamientos. Poder recibir sus consejos es un privilegio. Para mí es un referente.