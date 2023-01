Las pérdidas de balón lastran las opciones del Asmubal en Valladolid

El Asmubal no pudo dar la sorpresa en la posta del Valladolid, donde dio la cara hasta el final pese a caer por 33-30. El equipo de Juan Costas se empleó a fondo en defensa, pero en ataque cometió demasiados errores perdiendo de forma ingenua varias posesiones y fallando lanzamientos en situaciones francas. Los numerosos balones perdidos lastraron las opciones de las meañeses ante un rival de la parte alta que no desaprovechó esas concesiones. “Nos vamos con la sensación de no haber sido inferiores, de poder haber peleado más el partido y de haber puntuado en Valladolid, pero parece que este el sino del equipo cada vez que jugamos fuera”, lamentaba al final del partido el técnico de las arousanas.



El partido empezó con las locales mandando en el marcador (5-2), pero a base de defensa el Asmubal fue nivelando el partido. Las vallisoletanas volvieron a abrir brecha en la primera parte cuando llevaron el electrónico al 14-10, pero el Asmubal volvió a responder y dejó la diferencia en solo un tanto con un gol de penalti de Laura Miniño. En la segunda parte el Asmubal siempre se mantuvo en el partido, pero le faltó mejor lectura y acierto ofensivo cada vez que dispuso de posesiones para empatar.



El Asmubal fue desaprovechando ataques y las pucelanas abrieron brecga a partir del minuto 38 con un parcial de 5-1, por lo que se escaparon 26-20. Juan Costas pidió tiempo y consiguió frenar la inercia que había tomado el partido. El Asmubal volvió a remar y se puso 31-29 con hasta tres ataques desperdiciados para colocarse a un gol. De nuevo faltó resolución ofensiva cuando todavía quedaba tiempo por delante. El Valladolid acabó sentenciando y se sitúa segundo con 21 puntos. El Inelsa Asmubal es séptimo con 16. El sábado recibirá en Coirón Dena al Seaplast A Cañiza, que es quinto con 2 puntos más que las meañesas.