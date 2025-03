Perú: "Por una parte siento alivio al no sentirme respaldado, pero por otra me fastidia"

”Sabía que esto estaba en marcha”, explica David López, Perú, al que no le cogió por sorpresa la decisión del club de volver a cambiar de entrenador, tras anunciar esta tarde el fichaje de Jose Luis Lemos.

“Por una parte es una situación de cierto alivio para mí porque no me veía respaldado por los que tienen que respaldarme”, en alusión a la directiva. “Por otra parte me fastidia porque la plantilla estaba involucrada y lo demostraron esta semana entrenando. En ese aspecto fuimos capaces de unir a la plantilla y que hubiera buena sintonía. Los resultados evidentemente no eran los que la directiva esperaba y llegamos a esta situación”.



El técnico de Romai dice que “cuando cogimos al equipo el primer objetivo era recuperar a jugadores en el aspecto individual, en lo físico y anímico. Algo que creo que hemos conseguido, pero queda aún llevarlo a lo colectivo. Y en el último partido sacamos el plus competitivo que veníamos demandando. Está claro que quedan cosas por hacer. Pero estoy contento con los jugadores, por como trabajan”.



David López demostró hasta el final de su corto periplo al frente del primer equipo que es, por encima de todo, una persona de club. “Hoy por la mañana hice la sesión y pedí salir en el trabajo, aún sabiendo lo que ocurría. Me llamó Dani para echar una mano y lo hice”, explica.



Sobre su futuro en el club ahora, ya que comparte coordinación de la cantera con Pedro Carregal, Perú dice que “el viernes me citaron para una reunión y hablaremos. Los escucharé y después consensuaré con Pedro porque llevamos tiempo trabajando en la base y no me gustaría que todo se fuese por la borda. Pero está claro que tienen que valorar lo que estamos haciendo en la base. Si el propio club no valora ese trabajo hay que replantearse todo”.



Cabe recordar que David López consiguió el ascenso y la consolidación del equipo juvenil en División de Honor en las últimas cuatro temporadas, las mejores de la base en toda su historia.