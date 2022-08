Una plaga de lesiones asola al Arosa a tres semanas del debut

A tres semanas del inicio de liga, una plaga de lesiones se está cebando con el Arosa esta pretemporada. El equipo de Luisito Míguez se impuso el domingo en Barraña al Boiro 2-3 sin seis futbolistas llamados a ser importantes esta temporada. Empezando por el portero Manu Táboas, que sufre un percance muscular. Padece una pequeña rotura de fibras en el recto anterior del cuádriceps, por lo que el cuerpo técnico ha optado por reducirle la carga de entrenamientos, evitando actividades exigentes como golpeos o sprints. Mañana se le realizará una ecografía de revisión para ver como evoluciona la microrotura. El juvenil David Conde fue titular bajo palos el domingo y también tuvo minutos el isleño Pablo Rial “Baraca”, que ha vuelto al club a prueba.





La línea defensiva es la más castigada en estos momentos en cuanto a lesiones. Santi Figueroa todavía no ha podido debutar en ningún partido debido a una recaída de un esguince de tobillo. “Está bastante bien, aunque sigue un poco inflamado”, explica el fisioterapeuta del club, Sergio Fandiño.





Campillo está a la espera de una resonancia para saber si la rotura de fibras en el sóleo con la que llegó el primer día de pretemporada está cicatrizada o no. También sufre una rotura muscular en el sóleo el central Martín Sánchez, cuyo concurso en el primer partido de liga el día 11 de septiembre en O Barco está en el aire. El santiagués está en la primera fase de recuperación y mañana se someterá a una ecografía para conocer el alcance de la rotura y empezar la readaptación.





El problema de Pacheco es articular, como el de Santi, y apunta a un esguince del ligamento lateral interno de rodilla. Se lesionó en el partido de Copa RFEF contra el Estradense al recibir un golpe en la cara externa de la rodilla. Esta semana empezará a entrenar con el grupo con el objetivo de volver a jugar el fin de semana. Mientras que Jorge Fajardo sigue recuperándose de una rotura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps. Se espera que en una semana pueda incorporarse parcialmente con el grupo. Además, otros futbolistas también están entre algodones, pagando la elevada carga de trabajo del último mes, con bastantes días de sesiones dobles de trabajo.





La plaga de lesiones, unida a la disconformidad con el horario fijado para el partido, ha provocado la renuncia del Arosa a jugar el amistoso ante el Villalonga mañana en San Pedro. El club celeste fijó el horario para las 20.30 horas, ya que algunos de sus jugadores no pueden antes debido a sus obligaciones laborales, y el Arosa no quería jugar más tarde de las 20 horas, por lo que no hubo acuerdo. La quinta semana de pretemporada del equipo vilagarciano será sin el test entre semana, y con descanso para la plantilla hoy, pero con un doble compromiso para el fin de semana, ya que el sábado a las 17 horas visitará al Coruxo en O Vao, y el domingo jugará a las 19 horas en Baltar ante el Portonovo.





“El equipo está fatigado, pero es normal porque es lo que buscábamos”, explicó Luisito al término del partido en Boiro, donde le gustó la segunda parte de su equipo, en la que marcó 3 goles y generó bastantes ocasiones. “Ahora poco a poco iremos bajando carga de trabajo, a ver si somos capaces de recuperar futbolistas lesionados porque son muchos”. Las bajas están permitiendo a los juveniles tener mayor protagonismo esta pretemporada y el técnico se muestra satisfecho con su comportamiento.