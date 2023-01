El “plan b” al rescate del Arosa por tercer partido consecutivo

Por tercer partido consecutivo al Arosa le tocó el domingo empezar por debajo en el marcador. Ocurrió en Somozas, donde el equipo de Luisito completó su primera remontada al levantar un 3-1. Se repitió la semana pasada ante el Vilalbés, que se adelantó en la segunda parte en A Lomba y el Arosa consiguió empatar con un gol de Sylla. Y el domingo fue el Barco el que se puso en ventaja en el primer tiempo, volteando el marcador los locales en la segunda parte con los goles de Borja y el central Martín, que se estrenó como goleador.



Al Arosa le está costando mucho sumar victorias, sobre todo porque su plan inicial no se está traduciendo en el marcador. Ante el Barco consiguió un triunfo muy necesario tras los cambios que le devuelve al segundo puesto ocho jornadas después. El equipo de Luisito mantiene la distancia de 5 puntos sobre el líder Fabril. En la décima jornada la diferencia llegó a ser de 6 puntos, por lo que el Arosa sigue vivo en la pelea por el título que otorga el ascenso directo. Quedan 42 puntos en juego. Un total de 14 partidos en los que puede pasar de todo.



El próximo domingo el Arosa visitará al Paiosaco, que perdió 2-0 en Abegondo tras fallar un penalti y numerosas ocasiones ante un Fabril al que le toca visitar el difícil campo del Alondras. En quince días Arosa y Fabril se verán las caras en A Lomba. Lo que ocurra en las dos próximas semanas podría apretar más la pelea por el título. Esa es al menos la esperanza de los arlequinados, que confían en que mejore su terreno de juego para las siguientes citas.

Crítica política

Ayer los operarios del Concello iniciaron los trabajos para colocar más tepe en zonas enlamadas del campo de A Lomba. Vilagarcía en Común Esquerda Unida e sumó a las críticas de Podemos Marea na Vila respecto al mal estado del terreno de juego y a su deficiente mantenimiento. Una situación que califican de “lamentable” porque “o campo está impracticable co prexuízos que iso significa para os equipos de Vilagarcía. Situación inaceptable xa que dende o goberno local non moveron ficha nos últimos meses para arranxala, pese a ter constancia pública e notoria do lamentable estado das instalacións, é incomprensible esta inacción salvo que se trata dalgún tipo de vinganza tan típica do quefacer deste goberno de maioría absolutista”.



Desde la formación de Juan Fajardo dicen que no hay excusa “que sirva para xustificar esta situación, xa que de ser irreversible como dixeron no seu día, esto sería contraditorio co que aconteceu no vran do 2019, no que previo a disputa dun partido do Celta, os operarios do equipo olívico acadaron que o campo estivera en perfectas condicións, si daquela era posible, hoxe tamén, pero é inoperancia do goberno o que impide a mellora”.



Aseguran que solicitaron hace meses al Concello una copia del contrato de servicios del mantenimiento del campo de A Lomba “para comprobar se a empresa está cumprindo a totalidade do contrato e facendo todos os traballos asignados no contrato porque na práctica, o estado de mantemento do campo é desastroso, copia que meses despois continuamos sen ter”. Piden al gobierno local y al concejal de Deportes que den “unha solución definitiva a un problema que se repite neste campo cada trimestre desde hai décadas. O campo precisa unha actuación definitiva, e non serve a escusa da falta de cartos e orzamentos, xa que tódolos días este goberno gasta centos de miles de euros en mercar terreos ou en cementar o que non se lle pedíu, non se entende esta obsesión do goberno por facer obras que ninguén pide, e desatender o mantemento ou solución do que todos demandamos”, terminan su comunicado.