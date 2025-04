A Pobra remará por segundo fin de semana consecutivo por el Campeonato Provincial

Tras recibir la VI Bandera de Bateis Pobra do Caramiñal y la Final de la Final de la Liga de Bateis de Galicia, A Pobra do Caramiñal volverá a ser el escenario privilegiado para los aficionados de este deporte. Las competiciones que se llevarán a cabo serán entre las categorías juveniles, infantil, cadete, juvenil, Sub 23 y absoluta, y serán clasificatorias para el Campeonato de Galicia.

“Agardamos para esta competición preto de 600 rapaces e rapazas e máis de doce clubs”, afirma Emilio Dieste, presidente del Club de Remo. “A Pobra do Caramiñal ofrece un marco ideal para o desenvolvemento das competicións de bateis, como se está a demostrar estas semanas”, recalca.



“Non podemos máis que recoñecer o traballo e estar enormemente agradecidos co Club de Remo Puebla”, señala el vicepresidente de la Federación Gallega de Remo, Gustavo Vázquez. “Máis alá de cuestións técnicas, o factor humano que aportan é invalorable. Sempre teñen a man tendida e ganas de traballar para sacar adiante este tipo de competicións”, destaca.



“Para nós é un placer e unha obriga continuar apoiando aos nosos clubs locais, máis aínda para a organización deste tipo de eventos. cun impacto tan positivo", afirma Eloy Sobrido, edil de Deportes de A Pobra do Caramiñal.