El pobrense Rubén López dirigirá a la Selección Galega Sub 16

La Real Federación Gallega de Fútbol anunció que el técnico arousano Rubén López Pérez es el nuevo seleccionador gallego sub 16 masculino. Rubén López (A Pobra do Caramiñal, 1979) venía ejerciendo de ayudante de David Páez al frente del propio combinado autonónico cadete los últimos años. Desde el 2019 el pobrense está ligado como técnico a la Federación Gallega, puesto que también trabajó con la Sub 14, logrando la clasificación para la fase final del Campeonato de España, que no se celebró debido a la pandemia.



Junto a Páez logró el histórico título nacional sub 16 en Pontevedra al derrotar en la final a Andalucía. Semifinalista en 2023, este año López conquistó la Fase Plata al ganar en Madrid. Se trata de un seleccionador que conoce la casa y que ha demostrado sobradamente su valía. Cabe destacar que Rubén López dirigió al CD Boiro hace una década en Tercera División y ahora asume este nuevo reto con ilusión.