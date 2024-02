El Polvorín prepara la visita al Arosa aún sin nuevo técnico

El Arosa recibe el domingo en A Lomba a las 17 horas al filial del Lugo, que está viviendo una semana atípica, ya que ha preparado el partido sin un nuevo técnico y con entrenadores provisionales de la cantera, una vez que Roberto Trashorras dio el salto al primer equipo en sustitución del portugués Paulo Alves y no hubo acuerdo con Jose Luis Lemos, al que el club contactó para hacerse cargo del Polvorín.



Los movimientos continuos en el banquillo del Lugo son una práctica habitual desde que el presidente Tino Saqués está al frente del club. De hecho, Trashorras se convierte en el tercer entrenador ya del primer equipo esta temporada tras el luso Alves y Pedro Munitis. El de Rábade entrenó al filial la pasada campaña en Segunda RFEF. Tras el descenso no continuó, pero seis meses después volvió en Tercera el pasado mes de diciembre, en sustitución de Roberto Fernández, también exfutbolista.

El Polvorín llevaba 12 puntos en 13 partidos y tenía sólo 1 de renta sobre la zona de descenso. Con Trashorras, el filial mejoró sus registros. En 8 partidos hizo 12 puntos, sólo 3 menos que el Arosa, por lo que es decimotercero. Pero su margen de maniobra sobre el descenso sigue siendo escaso (3 puntos).



El Lugo se reunió esta semana con Lemos, ex del Bergantiños y Boiro, entre otros, para encargarle la tarea de entrenar al filial. Pero no hubo acuerdo. Así las cosas, a falta de poco más de 48 horas para la disputa del encuentro de A Lomba, el club trabaja para que una persona de la casa tome las riendas del Polvorín. No es fácil, porque ha habido un trasvase importante de piezas. Con Trashorras subieron al primer equipos sus ayudantes y otros entrenadores de equipos de la cantera. Estos días ha sido el preparador físico, David Morilla, el que ha trabajado con los jugadores del filial.



El Polvorín llegará a Vilagarcía el domingo tras no haber podido preparar el partido de la mejor forma posible, y con la incertidumbre de conocer al nuevo inquilino del banquillo. Todo esto acerca al Arosa a la posibilidad de sumar su tercera victoria seguida y consolidarse en la tercera plaza, en una jornada en la que este sábado habrá un enfrentamiento entre rivales directos: El Celta C (2º) visita a la UD Ourense (4º).



El Polvorín es un equipo muy joven, que apuesta en sus alineaciones por media docena de jugadores que el pasado año eran juveniles en División de Honor. De hecho, muchos de ellos, como Rubal, Hugo Díaz, Hugo García, Alberto Freire o Jorge González jugaron contra los juveniles arlequinados la pasada temporada, en la que el enfrentamiento en A Lomba se saldó con empate 1-1. En el caso de Jorge González, ya ha tenido minutos con el primer equipo esta temporada en Primera REFF, disputando también la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Los tres últimos partidos los jugó con el filial, pero habrá que ver si la llegada de Trashorras al primer equipo afecta a su situación.