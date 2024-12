Pontearnelas, Céltiga y Deiro avanzan en la Copa Diputación

A lo largo de la última semana se disputaron varias de las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa Diputación con resultados dispares para los equipos arousanos. El Céltiga goleó 2-9 al Cerponzóns y accede a 1/16 de final, donde se medirá al ganador del duelo entre el Figueirido y Domaio que se juega esta semana. El Pontearnelas ganó en O Cruceiro al Dorrón por 2-4 y también avanza en el cuadro, donde le espera el Arcade, que ganó 0-6 al Anduriña en Monte da Vila.

El Deiro sigue adelante tras ganar 2-1 al Marcón y ahora espera rival en el enfrentamiento entre Bueu y Caldas que se disputa el día 18. El equipo vilanovés aprovechó la cita para organizar una recogida solidaria de alimentos. Ya que hubo entrada solidaria y donación de dos kilos de alimentos no perecederos.



Peor suerte tuvo el Unión Grove, que tras empatar 3-3 con el Vea cayó en la tanda de penaltis. El Zacande, por su parte, también quedó apeado al perder 0-2 con el Lalín. Al igual que el Noalla, que cayó 2-3 con el Campolameiro. A lo largo del mes se juegan las eliminatorias Rodeiro vs Ribadumia (día 19), Amanecer vs Dena (día 28) y Bueu vs Caldas (día 18). Mientras que para el 3 de enero está fijado el emparejamiento entre Chispa y CJ Cambados.