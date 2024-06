Pontevedra acoge el 13 y 14 de septiembre la IX edición de EncestaRías

La IX edición del EncestaRías se celebrará finalmente en Pontevedra, por segundo año consecutivo, los días 13 y 14 de septiembre. “Se trata de una decisión que se ha demorado en demasía, con el máximo riesgo que ello supone a nivel organizativo, porque la vuelta a Vilagarcía era la primera opción, siempre y cuando las obras del pabellón de Fontecarmoa pudiesen ajustarse a los plazos iniciales que estimaban la finalización de la reforma en el mes de abril y, así, poder trabajar con la previsión necesaria”, comunican desde la ADC EncestaRías.



De este modo, el torneo regresa a Pontevedra por segundo año consecutivo. “La decisión, desestimando incluso el interés de otra ciudad gallega, es también una muestra de agradecimiento hacia la ciudad que nos abrió las puertas el año pasado en un momento crítico para la viabilidad del evento debido a la falta de escenario”, destacan desde la organización. Ante la posibilidad de que la imagen del torneo se viese deteriorada, la organización rechazó la vuelta a Vilagarcía.

“Cabe destacar que el Concello de Vilagarcía, por medio del alcalde Alberto Varela y el concejal Carlos Coira, nos mostró siempre su compromiso en finalizar el pabellón antes del mes de septiembre, lo cual agradecemos y valoramos con el deseo de que así sea, pero la incertidumbre que rodea los tiempos de una obra de tanta envergadura nos obliga a decidir la sede con la seguridad y la tranquilidad que supone el evitar riesgos”, recalcan. “El que se haya considerado el Torneo EncestaRías como un evento merecedor de inaugurar la deseada reforma del pabellón de Fontecarmoa es algo que agradecemos especialmente, pero los tiempos no casan y debemos decidir sobre certezas y no sobre buenas intenciones”, sentencian.



Asimismo, han querido destacar que el torneo “necesita todo el apoyo posible para poder seguir ofreciendo un fin de semana con equipos del máximo nivel posible”.

La respuesta del Concello

Tras la comunicación de que finalmente el torneo se disputará en Pontevedra, las autoridades de Vilagarcía han querido responder. "Diante do anuncio da organización do EncestaRías de trasladar o torneo un ano máis a Pontevedra, o goberno municipal comprende a decisión pero non a comparte. Pode comprendela polas dúbidas que din ter sobre a data de finalización das obras de reforma do pavillón de Fontecarmoa. Pero polas mesmas razóns, non pode compartir tal decisión posto que as obras deben estar listas por contrato en agosto, con tempo máis que suficiente para a celebración da competición. Con todo, o Concello seguirá apoiando o torneo, como o fixo dende a primeira edición e ata a última, na que incluso celebrándose en Pontevedra a organización contou coa colaboración do Concello de Vilagarcía. O goberno local confía en que, despexada calquera dúbida sobre as novas instalacións de Fontecarmoa, no futuro o EncestaRías continúe ligado á cidade que o veu nacer".