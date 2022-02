Portería a cero, el reto pendiente del Arosa que se eleva a 8 jornadas de espera

La décima posición que ocupa el Arosa en la clasificación y sus 25 puntos en 20 encuentros contrastan con las malas sensaciones que está dejando el equipo de Jorge Otero en esta parte de la temporada. Goleado por la Llanera el domingo en Asturias, el miércoles en O Espiñedo salió mejor parado con un empate casi milagroso. Dos goles anulados y tres remates al poste fueron parte del caudal ofensivo que generó el Arenteiro. Por octava jornada consecutiva el Arosa no fue capaz de echar el candado a su portería. Solo la falta de puntería de los locales evitó que el equipo de Vilagarcía volviese a encajar un severo correctivo.





No hay ningún otro equipo en este grupo de Segunda RFEF que lleve desde noviembre encajando en todos sus partidos. Pero a nivel de puntuación el Arosa no es el peor equipo de los últimos meses pese a ser el segundo que más encajó (12 goles) por detrás del colista Ceares (15 goles). Suma 8 puntos en sus últimos 8 encuentros, igual que Langreo y Marino, uno más que Avilés y Ceares y tres más que Salamanca y Bergantiños, aunque estos dos últimos rivales directos tienen partidos aplazados.





El problema defensivo del Arosa es evidente, aunque la clasificación diga lo contrario. Solo Palencia Cristo Atlético (27), Marino (28), Llanera (28) y Ceares (37) han encajado en lo que va de liga más goles que los arlequinados, que han recibido 24. Los mismos que la Ginmástica Segoviana, que mañana visita A Lomba (19 horas) para cerrar una semana frenética del Arosa.





Los arlequinados aventajan en 3 puntos a los segovianos, por lo que este duelo vuelve a ser de crucial importancia. La “Sego” es el segundo peor visitante de la categoría (5 puntos en 10 partidos), solo “superado” por el colista Ceares. El equipo que entrena Manu González no ha ganado aún fuera de casa (5 empates y 5 derrotas). Pero mañana parte con una ventaja, la física tras haber podido dedicar toda la semana a preparar el partido, a diferencia de un Arosa que acabó muy castigado en este aspecto el miércoles.





Ayer el equipo de Jorge Otero realizó una sesión de recuperación. Hoy volverá a entrenar pensando ya en su tercer partido en siete días. Jugar en A Lomba, con el empuje de su afición, puede minimizar el desgaste acumulado.





“Un partido más”

La Gimnástica Segoviana empezó fuerte el campeonato, instalándose en la primeras posiciones. En la ida venció 2-0 al Arosa. Pero después entró en un bache de resultados, con cinco derrotas seguidas, y ahora está intentando levantar el vuelo. “Tuvimos lesiones de jugadores importantes como Conde y Borre, nuestros goleadores, también pasamos por un tramo de temporada en el que solo tuvimos un central disponible”, explica el técnico Manu González. “Llegamos a tener seis bajas y eso nos penalizó mucho.





Ahora que recuperamos efectivos estamos dando el nivel que podemos dar. Somos un equipo hecho para mantener la categoría, no para estar arriba”. La única ausencia para el duelo de mañana será la de Szymanowski. “Fuera de casa aunque no ganamos somos un equipo al que es difícil doblegar”, advierte el técnico, que cree que al Arosa no le pasará factura haber jugado el miércoles. “Si fueran varias semanas seguidas jugando miércoles y domingo si les afectaría”. Sobre la importancia del partido dice que “es uno más, queda mucha temporada. El Arosa lo está haciendo bien porque está fuera de descenso”.