Porto, Braga, Valladolid y Oviedo pasan a octavos de final en la Celeste Cup

La Celeste Cup disputó este sábado la segunda jornada en los campos de San Pedro y O Revel, donde se reúnen durante todo el fin de semana 32 equipos alevines, de los cuáles 17 llegan desde fuera de Galicia.

El CJ Cambados logró ganar uno de sus cinco partidos y acabó quinto en el Grupo D que se resuelve este domingo / M. Ferreirós

El torneo organizado por el Villalonga, con la colaboración de Clae Viajes y bajo la dirección de Paco Ozores, se disputa en la modalidad de fútbol 11, lo que le convierte en diferente respecto a la mayoría en la categoría. En una maratoniana segunda jornada se disputaron casi la totalidad de los partidos de la fase de grupos, por lo que se conocen algunos de los16 equipos que acceden a los cruces de octavos de final y que pelearán este domingo por el título.

La afición del CJ Cambados se hizo notar en las gradas / M. F.



El Real Oviedo pasó como primero de su grupo, invicto y demostrando un nivel alto de juego y también destacadas individualidades. El Real Valladolid es otro de los favoritos que accedió a octavos como líder de su grupo, al igual que el TSK Roces cántabro, que le ganó el pulso al Getafe. Este domingo por la mañana se jugarán los últimos partidos de los grupos C, en el que el Porto ya es campeón, y el D, en el que el duelo entre el Vitoria Guimaraes y el Origen Andaluz decide muchas cosas. Los partidos de octavos comienzan a las 9.30 horas. Ya se conocen algunos cruces: SC Braga vs Val Miñor, Real Valladolid vs UD Ourense, Real Oviedo vs Sada y Astur - Atlétio Coruña. A lo largo del domingo también se disputará la fase de consolación. La final será a las 17.30 horas en San Pedro.