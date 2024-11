El Portonovo cae por la mínima en As Laxes dinamitado por las transiciones

El Portonovo de José Luis Salgueiro volvió a conocer la derrota, esta vez a domicilio ante el CD Beluso. Un encuentro en el que los locales comenzaron mucho mejor, y en el que a los visitantes les costó adaptarse a las circunstancias del campo.

Un gol de Millán nada más comenzar la segunda mitad selló el 1-0 definitivo. “A partir del ecuador de la primera mitad el partido ya se igualó un poco, aunque ellos tuvieron algún acercamiento y algún tiro lejano, pero sin ninguna ocasión muy clara de gol”, comenta Salgueiro.

Lo cierto, es que el Beluso buscaba la transición rápida del balón, manera en la que consiguieron formar la acción que acabaría siendo el único gol del partido. En un centro lateral del Portonovo, que sale un rebote, ellos montan una transición y Millán hace un buen gol.



A partir de ahí, el Portonovo buscaba el empate, que estuvieron a punto de lograr con un remate de cabeza de Charly, que finalmente no atravesó los palos de Iker. “A pesar de que no fuimos capaces de marcar, me quedo con que el equipo compitió hasta el final. Tenemos que ajustar cosas y pensar en el próximo partido en Baltar”, afirma.

FICHA TÉCNICA

CD Beluso: Iker; David Parada, Bruno, Diego Pouseu (Álex Fernández, min.73), Marcos Pastoriza, Santi Bouzón, Joel, Aitor, Quinteiro, Millán (Diego Cadabon, min.75), Jardi (Raúl Paredes, min.73).

Portonovo: Diego Dadín; Varo, Nico Casalderrey, Pablo Rodríguez (Pablo Lede, min.60), Charly, Felipe, Marcos Prado, Ventín, Mateo Presas (Kike, min.68), Eloy, Tymo (Lucas Aguin, min.68).

Goles: 1-0 (Millán, min.48).

Árbitro: González Lamas. Amonestó a Quinteiro y Raúl Paredes por los locales, y a Diego Dadín y Eloy por parte del Portonovo SD.