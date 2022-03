El Portonovo celebra en Burgáns su pase a la fase de ascenso

CJ Cambados 1-3 Portonovo





El Portonovo ganó el derbi al CJ Cambados por 1-3 de forma bastante cómoda en Burgáns y accede como cuarto clasificado a la segunda fase por el ascenso, mientras que los amarillos acaban este primer tramo de liga octavos.





El Portonovo pasa a la fase de ascenso con 2 puntos y se medirá a UD Ourense (6 puntos), Barbadás (4), Cultural Areas (3), Verín (2) y Pontellas (1). También la jugarán el Gran Peña (6 puntos), Villalonga (4 puntos), Pontevedra B (3) y Umia (1). En total serán 8 partidos y los dos primeros al término de esta fase ascenderán a Tercera RFEF. Por su parte el CJ Cambados pasa con 5 puntos a su grupo de la permanencia donde tendrá como rivales a Porriño (7), Nogueira (4), Sanxenxo (2) y Mondariz (1).





Antes del partido, el club cambadés rindió homenaje a la última plantilla que consiguió el ascenso a tercera en la temporada 95/96, así como a los familiares de Juan Ramón García López, jugador que formaba parte de dicha plantilla y que también jugó en las filas del Portonovo S.D.





José Vecoña no pudo contar a última hora con Dani Abalo, ya que no disponía del alta médica en la mutua para poder ser inscrito en el acta, pese a estar en condiciones de jugar. Un contratiempo administrativo que no pareció afectar en absoluto al Portonovo, que dominó a placer la primera parte, mostrándose muy superior desde el inicio.





El CJ Cambados no dio su mejor nivel. Quizá demasiado intimidado por el rival y su afición, desplazada en gran número a Burgáns. O quizá también por jugar condicionado por las bajas.





En el minuto 18 llegó el 0-1, obra de Juanito en acción de Dieguito por la derecha. Recibió Hugo en el centro del área y habilitó a Juanito, que marcó de disparo con la derecha. Solo unos minutos Juanito sufrió una lesión muscular y dejó su sitio a Eloy. El propio Eloy, nada más saltar al campo, asistió al segundo palo en un centro que remató al fondo de la red Fran Matos.





Mediada la primera parte el Portonovo ya tenía encarrilado el partido y mantuvo su sensación de superioridad y control del juego. De hecho la única aproximación local en toda la primera parte llegó al filo del descanso en un centro chut de Tavares que rechazó con problemas Isra al botarle justo delante.





En la segunda parte mejoró ligeramente el CJ Cambados, pero sin generar peligro. En el minuto 63 los visitantes sentenciaron tras una gran jugada de Santi, que terminó en un remate desde la frontal de Hugo que dio en Baúlde. El árbitro estimó que el local tocó con la mano y decretó penalti, que transformó el propio Hugo.





En su tercer cambio Pénjamo dio entrada a Diego González, que nada más salir al campo anotó el 1-3 de disparo cruzado en el área pequeña, dando algo de emoción al derbi, ya que el Portovo bajó muchos enteros en último tramo del partido. El propio Diego González “Dieguito” hizo las mejores acciones locales, pero sus pase atrás los cortó la defensa arlequinada. En los últimos minutos el Cambados empujó en busca de un gol que apretase el marcador, pero también el Portonovo perdonó el cuarto en una clara ocasión de Adri. Al final el Portonovo lo celebró por todo lo alto.