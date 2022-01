El Portonovo perdonó lo imperdonable y el Gran Peña se llevó los puntos

El Portonovo cayó derrotado ayer en Baltar ante el Gran Peña Celta C por 0-2 en un partido en el que los vigueses se llevaron un premio excesivo, que les permite colarse líderes provisionales. La fortuna fue muy esquiva con el equipo de Jose Vecoña, que perdonó mucho y acabó con 9. El Portonovo reaparecía en competición más de cuarenta días después y lo cierto es que dio un gran nivel de juego, pero falló en las áreas. El partido sirvió para que debutase con los arlequinados Dani Abalo, que entró en la segunda parte y a pesar de estar lejos aún de su mejor condición física ya marcó diferencias en ataque para los suyos.



Las cosas ya empezaron a complicarse pronto con la lesión muscular de Carlos “Charli” a los cinco minutos. La primera parte fue un monólogo del Portonovo, muy superior en cuanto a juego, y capaz de generar hasta tres ocasiones muy claras. Fueron en una acción de mano a mano de Hugo Soto que desaprovechó Cisso. Otra la tuvo Pabli y también hubo muy clara de Juanito en un dos contra el portero en un remate muy cruzado al que no llegó Cisso. Prácticamente en su única aproximación el filial celeste hizo diana. Con polémica. En un centro lateral al área se produjo un encontranazo entre el portero Isra y el atacante Fran López. El meta local salió de puños y pidió falta, del choque entre ambos jugadores el balón salió hacia la portería local y se introdujo. Pero suerte imposible. Para más fatalidad Iván Renda y Diegui se lesionaron, uniédose a Charly. Sufrieron golpes que les impidieron seguir.



En la segunda parte ya se niveló más el juego y el Celta C encontró el segundo tras un resbalón de Toral. La jugada acabó con el árbitro continuidad a pesar de un derribo en área y un jugador marcando el 0-2 en fuera de juego. Fran Matos vio la segunda amarilla y el Portonovo se quedó con diez. Ni así se rindió, pero le volvió a faltar puntería para materializar alguna de sus ocasiones. Dani Abalo habilitó a Mateo, que no acertó. También las tuvieron Juanito y un Cisso que acabó expulsado por una dura entrada.









PORTONOVO 0 - 2 GRAN PEÑA - CELTA C portonovo: Isra, Iván Renda (Álex Toral, min. 46), Hugo Soto (Dani Abalo, min. 62), David Bugallo, Marcos, Diegui (Mateo, min. 71), Carlos (Cisso, min. 11), Fran Matos, Pablo (Abraham, min. 80), Juanito y Santi.



gran peña: Andrés, Carlos Pérez (Alejandro Pacheco, min. 73), Jorge, Gael, Ivaldine, Álex Durán (Álex Castro, min. 46), Saldaña (Hugo López, min. 70), Mario Cantero (Iago Portas, min. 77), Fran López, Darío y Rubén.



goles: 0-1 Fran López (min. 32); 0-2 Darío (min. 65).



árbitro: Buján Vidal. Expulsó con doble amarilla a Fran Matos en el 67 y con roja directa al local Cisso en el minuto 90. Mostró amarilla a Isra y Pablo por los locales, y a Álex Durán, Mario Cantero, Carlos y Hugo por los visitantes.