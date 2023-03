El Portonovo recibe al Cambados en el derbi de la jornada de Preferente

El Portonovo (8º con 36 puntos) y el Cambados (13º con 32 puntos) disputan el duelo de rivalidad comarcal de la jornada en Prefererente Sur este domingo a las 17 horas. En los locales Ivo es la única baja. "Creo que va ser muy igualado y competido", dice David Eirín, que considera como clave dominar las áreas y no cometer errores en campo propio. "El Cambados es un equipo muy bien trabajado, con jugadores con experiencia, ideas claras con balón y muy ordenados e intensos cuando no lo tienen".

Por lo que respecta a los visitantes. El técnico Rubén Cornes "Pénjamo" tiene las bajas de Paco por sanción y de Juan y Jorge por lesión. "El Portonovo se está mostrando fuerte en casa. Tiene jugadores con criterio de medio campo hacia delante, capaces realizar acciones con mucha calidad ya sea a nivel asociativo o individual", destaca del rival el entrenador de los amarillos. "Buscaremos tener un nivel alto de activación desde el inicio y no permitir que nos ganen duelos en zonas avanzadas".

El Ribadumia (5º con 38 puntos) recibe al Verín (14º con 31 puntos) a partir de las 17:30 horas en A Senra. El equipo de Baptiste quiere sumar tres puntos para acercarse a la tercera plaza. El técnico no puede contar con los lesionados Gus, Róber y Pábulo. Además Brais está sancionado, por lo que cuenta con 16 jugadoras justos. Baptiste espera a un Verín diferente al de la primera vuelta tras el cambio de entrenador. "Tenemos que reafirmar la victoria de Vilalonga", comenta el entrenador, que quiere que su equipo entre en racha positiva.

El Céltiga (6º con 37 puntos) recibe en el Salvador Otero a las 17 horas al Valladares (11º con 34 puntos). Ameneiro, Pillado y Josiño son bajas, mientras que Álex Fernández, Pablo, Lezcano y Javi, dudas. "El rival es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Está en una buena dinámica, tiene mucho ritmo y se reforzó en el mercado de invierno, pero para nosotros es un partido clave en casa para acercarnos a los puntos que nos den la salvación", dice Luis Carro.

El Villalonga (15º con 30 puntos) visita al Cultural Areas (12º con 32 puntos) a las 17 horas en A Lomba. Ricardo Fernández no dispone de Nico Bisti, Brian ni Carlos. Pero entra en la lista el último fichaje, el defensa Iván Martín, que a sus 33 años tiene una larga trayectoria en equipos como Mondariz, Caselas, Atios o el propio Cultural Areas. "Es un partido complicado, como lo son todos esta temporada", comenta el entrenador de Zacande. "Ellos saldrán al 150% como suele pasar siempre en el primer partido cuando hay cambio de entrenador". Y es que esta semana el club destituyó a Dani Fernández y presentó a Álvaro Soto da Silva, procedente del Lavadores y de la cantera del Santa Mariña. "Tendremos que, como mínimo, igualar esa intensidad e intentar dominar y mejorar con balon respecto al último partido", considera Fernández.

El Umia (18º con 22 puntos) visita a las 17 horas al Beluso (10º con 35 puntos). Nico, por sanción, y Cata, por lesión, son bajas en los visitantes. Además Jonás no pudo entrenar durante la semana por un proceso gripal, por lo que es duda. "El Beluso en casa es un rival complicado, con un árbitro permisivo es un rival que no te permite ni dar tres pases", advierte Sergio Martín, consciente de que su equipo sufre en ese tipo de juego.

Por último, el Moraña (19º con 21 puntos) recibe a las 17 horas al líder Barbadás (1º con 53 puntos). Partido de máxima dificultad para los locales, pero también muy motivante ante la posibilidad de dar la campanada.