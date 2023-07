El Portonovo será filial del Arosa

La junta directiva del Arosa convocó este viernes a sus socios a una asamblea extraordinaria en la que se abordarán, entre otros asuntos, la aprobación de que el Portonovo se convierta en filial de la entidad arlequinada.



De este modo, el club tendrá un equipo puente en el que ceder a los futbolistas que pasan de la edad juvenil y no tienen cabida en el primer equipo, pero que, por su potencial, el club no quiere desprenderse de ellos.



De hecho, ambas directivas ya hablaron de jugadores concretos que a lo largo de este verano jugarán en el Portonovo, pero que mantendrán su vínculo con el Arosa.



El Portonovo será, pues, un filial a todos los efectos de tal modo que no podrá ascender a Tercera si el Arosa no lo hace, a su vez, a Segunda RFEF y lo mismo ocurre con los equipos de la base. La cantera del Portonovo no podrá estar en la misma categoría que los equipos A y B del Arosa.

Presidente del Portonovo

Valentín Martínez, presidente del Portonovo, confirmaba este jueves que el pacto de colaboración para la cesión de jugadores ya está cerrado y que “seremos como un filial do Arosa”.



El peso de la negociación para alcanzar este acuerdo tan relevante para el fútbol arousano lo llevó Dani Abalo, vinculado a los dos clubs.



La asamblea de socios del Arosa decidirá mañana, en una sesión extraordinaria que se celebrará en el auditorio municipal a las 19.30 horas en primera convocatoria y 20.00 en segunda, si acepta los pormenores de este acuerdo para que el Portonovo sea su filial.

Pacto con el Celta

En la asamblea de socios no solo se abordará este asunto, sino también el acuerdo de colaboración entre el Arosa y el Celta para que el club vilagarciano se convierta en una especie de filial de la entidad olívica para la cesión de jugadores de la base.



En este sentido, cabe destacar que ya hay al menos dos futbolistas sobre los que el Celta mostró interés que cambiarán de aires en la próxima temporada.



Uno de ellos es el juvenil Fer, Fernando Martínez, un futbolista muy codiciado dada su calidad, que la próxima temporada jugará en las categorías inferiores del Celta.



El otro futbolista arlequinado que se irá a Vigo es Hugo Losada, que pasará a formar parte del Celta C, un equipo que militará en la misma categoría que el Arosa. Cabe recordar que el Celta ya lo quiso en temporadas anteriores, pero el Arosa siempre se negó al ser conocedor de su potencial goleador.



Sin embargo, durante la pasada temporada gozó de muy pocas oportunidades en la línea de ataque del primer equipo, a pesar de que en los tres partidos que disputó como titular anotó cuatro goles.



De todos estos asuntos, y otros, dará cuenta la junta directiva del Arosa durante el transcurso de la asamblea que se celebra mañana en el auditorio municipal de Vilagarcía.