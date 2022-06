Una promesa de ascenso cumplida

Guillermo Fernández Romo, técnico del Racing de Santander, su ayudante David Paredes “Duvi” y el también vilagarciano Eduardo Carregal, amigo de ambos y guía por sus experiencias anteriores, realizaron el camino de Santiago desde Caldas la pasada semana para cumplir una promesa de ascenso. Lo hicieron por la variante del camino portugués y de noche “porque teníamos poco tiempo”, explica Duvi.

“Después de una derrota a principio de temporada Guillermo me lo propuso: Si ascendemos, lo hacemos”. Dicho y hecho. Aprovechando su estancia en Galicia y solo unas horas después de proclamarse campeones de Primera RFEF, tras golear al Andorra en Ferrol, cumplieron su palabra. “Eduardo es un experto en estas lides, por lo que tenía que venir”, continúa explicando Paredes. A los tres les une una estrecha relación, forjada con las años y gracias sobre todo al fútbol. El largo paseo espiritual les permitió compartir confidencias, opiniones y anécdotas “de fútbol pero sobre todo de la vida” durante diez horas.









“Nos llevó bastante tiempo porque Guillermo y yo apenas habíamos descansado el fin de semana. Nosotros acabamos cansados, no como ‘o mestre’, estamos fuera de forma”, dice David Paredes entre risas. La relación de Duvi y Carregal empezó en el colegio de A Escardia, donde fueron alumno y profesor. Después se intensificó en la cantera del Arosa, compartiendo siete intensos años de fútbol formativo. Carregal, en su etapa como director deportivo, apostó por Duvi como segundo entrenador del primer equipo con la llegada de Jorge Otero.

“Él es una persona clave en mi carrera como entrenador, pero más en la vida”, dice el joven técnico vilagarciano, que la próxima temporada debutará en la LFP. “Nos une una gran amistad, nos llamamos todas las semanas”, reconoce uno de los artífices del ascenso racinguista a Segunda A esta temporada.

Del Arosa Paredes se fue al Bouzas en Segunda B con el propio Otero, después estuvo con Míchel Alonso, que se lo llevó al Coruxo. Fue entonces cuando decidió desligarse para emprender su carrera en solitario, pero no llegó ninguna oportunidad. Guillermo Fernández Romo, que al igual que Carregal conoce perfectamente su capacidad porque ya había trabajado con el vilagarciano en el Pontevedra, lo reclutó para que hiciera de scouting del Cornellá la temporada pasada. En verano cuando el técnico madrileño fichó por el Racing de Santander no se lo pensó. Llamó a Paredes como ayudante y juntos asumieron el reto de devolver al Racing a Segunda. Un objetivo logrado y que, a medida que pasan las semanas y otros acontecimientos, cobra más valor.













“O mestre”

Del equipo cántabro durante toda la temporada ha estado muy pendiente en Vilagarcía Eduardo Carregal, que incluso viajó a Santander para estar con David y Guillermo el día de la visita del Deportivo. “Para mín Duvi é unha persoa moi entreñable, e a Guillermo xa o coñecía dende a súa etapa no Celta. É unha persoa encantadora. No aspecto deportivo os dous teñen moita valía”. Es inevitable que Carregal no sienta satisfacción personal por los éxitos de su alumno. “Espero que Duvi siga medrando no fútbol porque é unha persoa moi competente. Tivo que tomar a decisión que tomou de marcharse de Galicia para poder desmotralo. El ten todas as condicións para triunfar, e máis ao lado de Guillermo”.

La experiencia vital que compartieron al realizar el camino la semana pasada fortaleció vínculos. “Era a terceira vez que o facía dende a Caldas, pero a primeira vez de noite e a experiencia foi extraordinaria”, resume satisfecho Carregal.