El Puebla suma la octava y sólo el Unión le aguanta su increíble ritmo

Ocho de ocho. El Puebla alarga su extraordinaria racha de victorias tras imponerse el domingo en el campo de O Carrasco al Marcón por 0-3. De nuevo el equipo de Chofri mostró su solvencia defensiva y encontró su momento al inicio de la segunda parte para encarrilar le triunfo con un doblete de Juan García en apenas un minuto. Poco después sentenció Astray con el tercero y los pobrenses ya no dieron opción a su rival. Sólo han encajado tres goles en ocho partidos y en los últimos tres han marcado once y no han recibido ninguno, lo que indica que el equipo sigue yendo a más.



Con 24 puntos el Puebla es líder y sólo el CD Unión le sigue el ritmo a punto de cumplirse el primer cuarto de competición. El equipo de Luisito González suma 22 tras ganar el derbi ante el Valiño en Cabo de Cruz por 0-2. Marcaron en la segunda parte Sergio Nieto y Chuso, que con siete es el pichichi de este grupo V de Primera Futgal. El Valiño se queda tercero a siete puntos de los rianxeiros y a nueve ya del líder, por lo que empieza a romperse por arriba la clasificación.



A dos puntos del tercer puesto que ocupan los crucenses y que da derecho a jugar el play-off, aparece un Atlético Cuntis que sigue enrachado. El equipo de Iván Castro y Fernando Fernández consiguió su cuarta victoria consecutiva al superar al Unión Dena en A Ran con un gol de penalti de Martín Taboada mediada la segunda parte. A los de Meaño le está costando sumar en su regreso a la categoría y cierran la tabla con cuatro puntos.



El Ribadumia fue otro de los beneficiados de la jornada al ganar el duelo de rivalidad ante el Cordeiro por 2-0 en A Senra. El equipo de David Eirín encarriló la victoria en la primera parte con los goles de Diego Oubiña y Iago Davila. Los aurinegros zanjan una mala racha de varias jornadas y se sitúan octavos con 11 puntos, dos más que un San Martín empató de nuevo. Con el primer puesto ya muy lejos, ambos no están distanciados de la tercera plaza que da derecho a jugar un play-off de ascenso.



Esta vez el equipo rojillo empató en Vilaxoán ante el Arcade. Los locales echaron en falta a Nico y Dieguito, dos jugadores clave en la parcela ofensiva.



Caldas y Taragoña consiguieron importantes victorias con las que escalan en la clasificación. Para el equipo de Borja González es la segunda seguida y la primera a domicilio. Se impuso 1-2 en el difícil campo del Soutomaior con remontada. Adrián Souto marcó el tanto del triunfo a falta de un cuarto de hora y que sitúa al Caldas con 8 puntos, fuera de las tres últimas plazas.



En el caso de los rianxeiros, estrenaron el casillero de triunfos al ganar en casa al Marín 2-0 con goles de Gon y Fili y abandonan el farolillo rojo. El próximo fin de semana Caldas y Taragoña se enfrentarán en As Corticeiras.