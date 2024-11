El Racing de Santander fue mejor que el Atlético Villalonga en las áreas (2-0)

El Atlético Villalonga no pudo aprovechar su oportunidad de acercarse a la zona alta de Segunda RFEF al perder esta mañana en el campo de La Planchada, en Astillero, ante el Racing de Santander por 2-0. Un resultado que deja al equipo de Edu González en mitad de la tabla a seis puntos de las cántabras. La diferencia estuvo en el acierto en las áreas, ya que a nivel de juego las de Sanxenxo no hicieron un mal partido. Llevaron a cabo su plan, dominando en muchas fases a través de la posesión de balón, y llegando a las cercanías del área rival, donde les faltó mayor resolución.



Mediada la primera parte con las espadas en todo lo alto, la fortuna se alió con las locales. Mariajo recibió de espaldas en banda izquierda, se giró y apuró el balón para sacarse un centro chut que se coló por encima de Patri Curbelo. Un centro fuerte que cogió velocidad y fue completamente imparable. El gol obligó a las visitantes a asumir más riesgos y, con espacios, la pareja atacante local que formaron Mariajo e Irene Canal armaron una contra poco después que ya pudo ser el 2-0, pero el, disparo de Canal se perdió desviado.

No tardó en llegar el segundo, fruto de la presión avanzada de las cántabras ante un Atlético Villalonga que trababa de salir de campo propio combinando. Curbelo puso un balón sobre Lía que ganaron las locales, el rechace superó por arriba a Pañu y con la zaga visitante muy abierta y descolocada, Irene Canal ganó el balón suelto en área para esta vez batir a Curbelo. De ahí al descanso apretó el equipo de Sanxenxo, pero le faltó acertar.



Fue la misma tónica de todo el segundo tiempo, que incluso se acentuó con los cambios. El Atlético Villalonga jugó muchos minutos en campo rival, pero no pudo marcar el gol que le metiese en el partido. Lo intentó de todas las maneras, sobre todo con disparos desde la frontal y a balón parado, pero el Racing no mostró fisuras y fue mejor en las áreas, por eso está en la pelea por la parte alta.

Ficha técnica:

Racing de Santander: Anna Reina, Carolina, María Corbacho, Samara, Sandra, Mariajo (Alicia, min. 78), Sonia (Estefanía, min. 65), Irene Canal (Alba, min. 78), Valentina, María Ortiz y Paula García (Naiara, min. 61).

Atlético Villalonga: Patri Curbelo, Helena, Pañu, Goretti (Noa, min. 59), Lola (Clau Cabezas, min. 59), Cuquejo (Amanda, min. 59), Bita, Gomes, Lía (Sara García, min. 72), Lombardero y Machado.

Goles: 1-0 Mariajo (min. 23); 2-0 Irene Canal (min. 35).

Árbitro: Domingo Fernández, asistido por Fernández Cobo y Garmendia Santos. Sin amarillas.