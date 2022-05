Rafa Sáez deja la dirección deportiva de mutuo acuerdo

El Arosa emitió ayer un comunicado en el que anuncia que Rafa Sáez cesa en sus labores de director deportivo del primer equipo. La decisión, adoptada “de mutuo acuerdo” es la primera medida importante del Arosa tras el descenso de categoría. Desde el club explican que el pontevedrés “seguirá desempeñando sus funciones hasta el fin de su contrato en junio”. Este anuncio se produce solo unas horas después de la reunión de la directiva que tuvo lugar el miércoles por la tarde, en la que el grupo de personas que encabeza Manolo Abalo analizó las consecuencias en el apartado económico que supone el descenso.



Manolo Abalo considera a Sáez “una persona muy válida” y reconoce que le gustaría quen continuase en al entidad en algún otro departamento, aunque Abalo es consciente de que eso tendrá que estudiarse más adelante, ya que ahora el tiempo apremia para trabajar en la confección del plantel de cara al próximo año. En las oficinas de la calle Matosinhos no pierden el tiempo y ya están moviendo ficha para planificar la próxima temporada en lo que respecta al primer equipo. w



Abalo habla de “desastre económico” tras el descenso, que supone una pérdida de ingresos de más de 300.000 euros, por lo que el presupuesto de la próxima temporada se verá reducido a la mitad. La idea de Abalo, a la espera de cerrar el capítulo de ingresos y gastos de esta temporada que dejarán las cuentas del club prácticamente saneadas, es la de destinar un presupuesto parecido a la de la última temporada del ascenso o “algo máis”, ya que el Arosa quiere recuperar fuentes de ingresos como la organización de torneos y otras iniciativas. Para Abalo es fundamental mantener el apoyo de la ciudad, tanto de la masa social como de los patrocinadores.



“Temos que traballar moito para xerar ingresos”, insiste el presidente, que reconoce que no podrán mantener la estructura actual del club y tendrán que regresar a un modelo más amateur acorde a la categoría.



Ayer el presidente trasladó a Luisito el presupuesto más o menos que dispondrá el club para el primer equipo. Abalo quiere que sobre el entrenador de Teo recaiga la responsabilidad de confeccionar la plantilla. “O adestrador ten que ter a voz cantante”. El Arosa no quiere perder tiempo. Moverse rápido en el mercado es fundamental. Aún siendo un descendido a Tercera REFF, el Arosa es una plaza muy apetecible para los jugadores porque partirá con el objetivo de regresar a Segunda RFEF. La idea de la directiva es generar recursos para poder hacer el mejor equipo posible. Por eso el presidente abre la puerta para que se sumen nuevos directivos dispuestos a trabajar en beneficio del club. “Se hai que darlle un cariño á xente que traballe non haberá problema. Eu de todo o que faga nunca vou coller nada, pero o que queira axudar pode ter unha compensación ou porcentaxe”. Y es que generar dinero es fundamental para tratar de volver a una categoría en la que, demostradas las ayudas económicas que se reciben, el Arosa es más que viable.









Pendientes del juvenil





Manolo Abalo dice que tratarán de hacer la asamblea anual de socios los antes posible. “Se pode ser o 30 de xuño non será en xullo”. La temporada actual todavía no ha terminado en la cantera. Si las cosas no salieron bien en el aspecto deportivo en el primer equipo, en la base ha sucedido todo lo contrario.



A punto de materializarse el ascenso del equipo infantil A a División de Honor, el Arosa contará la próxima temporada con los tres equipos infantiles en las máximas categorías, los dos cadetes en las máximas categorías y el juvenil B en la Liga Gallega. Además el juvenil A puede redondear la mejor temporada en la historia de la cantera si consigue el ascenso a División de Honor. Está empatado a puntos con el Conxo, al que supera por el golaverage, cuando restan dos jornadas. El sábado el equipo de David López “Perú” visita al Racing Vilalbés, y cerrará la liga en casa ante el Colegio Hogar. “É un bendito problema que ascendan”, reconoce Manolo Abalo, ya que en División de Honor el equipo juvenil jugaría por toda Galicia, Asturias y Cantabria ante rivales de la entidad de RC Deportivo, RC Celta, Real Oviedo, Sporting de Gijón, Racing de Santander o CD Lugo.



El Arosa seguiría llevando su nombre por medio país en la categoría del fútbol juvenil más importante, pero el club debería redoblar esfuerzos en lo económico para afrontar los gastos.