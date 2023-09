Rafa Sáez : “Va a ser un partido bonito, aunque llega demasiado pronto”

El Arosa comienza este sábado la liga de Tercera RFEF contra el Rápido de Bouzas en el Baltasar Pujales (20 horas). Al frente del equipo vigués está esta temporada Rafa Sáez, el técnico que logró el ascenso con el Arosa a Segunda RFEF en 2021. Ahora quiere repetirlo con el Bouzas. Se enfrentan por tanto rivales directos en la primera jornada, aunque Sáez considera que el abanico de aspirantes es muy amplio y habla de una competición muy igualada.

¿Cómo llega el Rápido de Bouzas al inicio de liga?



Con ganas. La pretemporada se ha hecho larga. Estábamos en un punto en el que por más que quisiésemos entrenar y jugar amistosos, era todo insuficiente para seguir progresando y mejorando. Solo la competición te puede dar ese punto definitivo. Estamos con muchas ganas de empezar. Llegamos bien en todos los aspectos. Físicamente, anímicamente y a nivel de juego con bastante identidad sobre lo que es nuestra pretensión de modelo de juego.

¿La confección de la plantilla fue la deseada?



Siempre es complicado. Uno se marca metas importantes a la hora de incorporar jugadores. Creo que lo que hemos fichado nos deja contentos. Tenemos confianza en las incorporaciones y en las renovaciones, aunque nos hubiese gustado hacer alguna renovación más.

Visto desde fuera, el Bouzas parece tener un once muy competitivo con jugadores de calidad y experiencia, pero genera más dudas el fondo de armario...



Hemos fichado un poco de todo. Jugadores contrastados de categoría superior, jugadores de Tercera, jugadores venidos de juveniles y también alguna apuesta de jugadores de regional. Es una buena mezcla. De la mano pueden ir creciendo todos. Vamos a cerrar hoy el fichaje de Martín Fuentes, procedente del Coruxo, que sale de un proceso de recuperación de lesión pero consideramos que es importante en la categoría. Con él cerramos una plantilla de veinte jugadores y tenemos también un equipo filial. Además sabemos que el mercado está abierto hasta el 31 de enero. Si se da la oportunidad de fichar todavía tendremos ese chance según nuestras necesidades.

¿Han dejado varias fichas libres de jugadores mayores de 23 años?



Si, tenemos dos libres.

¿Cómo ve la liga??



El primer adjetivo que se me ocurre para definirla es igualada. Muy igualada. Ya lo era el año pasado y este año no me lo parece menos. Además hay dos equipos más en la competición. No veo ningún rival que ofrezca ninguna debilidad. Todos son competentes y eso habla bien del fútbol gallego y de los entrenadores. Todos los equipos están trabajados, tienen argumentos y plantean problemas tácticos. Veo un buen nivel de competición y muchísima igualdad.

Parece que Bergantiños, Arosa, UD Ourense, Bouzas y Celta C pueden ser los favoritos...



Yo creo que son más. Todos los equipos que el año pasado estuvieron arriba parten con una expectativa real por trayectoria. De los que vienen de una categoría superior, el Bergantiños por supuesto, porque además de esa condición tiene un potencial económico para hacer una plantilla en número y calidad muy buena. También hay que tener en cuenta el Celta C, ya que la pretemporada que ha hecho es brutal. Y después están los equipos de siempre. No creo que haya menos de diez equipos que antes de empezar la competición no se puedan considerar aspirantes a pelear por el ascenso. Lógicamente a medida que se va desgranando la competición se irán definiendo posiciones



.



¿Cómo ve a priori el partido del sábado ante el Arosa?



Creo que es partido bonito. Ojalá dentro de 365 días podamos estar hablando del mismo partido en Segunda REFF. Ese es mi deseo. Si estuviésemos más rodados seguramente el espectáculo sería mejor. Llega un poco pronto. Por lo menos nuestro equipo no está en su plenitud de desarrollo. Creo que va a ser un partido igualado. Conociendo al Arosa y su manera de funcionar, conociendo a Luis, que es un entrenador al que le gusta hacer muchas modificaciones del sistema durante el partido, creo que nos obliga a trabajar con previsión sobre las posibles modificaciones que se puedan dar en el transcurso del juego. Creo que va a ser un partido atractivo para la gente, aunque repito que llega un poco pronto.

¿Qué me dice del Arosa?



Yo creo que ha mejorado la plantilla respecto a la temporada pasada, sobre todo con las incorporaciones que ha hecho en mediocampo, que son muy importantes y significativas. Jugadores que dan criterio con y sin balón. Creo que en esa parcela ha dado un salto a mejor y mantiene el bloque del año pasado. Evidentemente es un aspirante a estar en los puestos cabeceros y al ascenso.

¿Cree que es más fácil ascender ahora que cuando lo logró con el Arosa hace tres temporadas?



Ahora sería ascender a la cuarta categoría, en aquel momento ya estábamos en ella. Creo que ascender siempre es difícil. No es comparable. En el ascenso con el Arosa tuvimos rivales muy duros, solo hay que ver donde está ahora el Arenteiro. Ascender siempre es muy complicado, al igual que mantenerse después.

¿Será un partido especial en lo personal?



No especialmente. Sí es verdad que es el reencuentro con jugadores y amigos, pero una vez que empieza a rodar la pelota...Ya me ha tocado muchas veces estar en ese escenario, enfrentarme con el Celta B al Pontevedra o con el Coruxo al Celta B. Es cierto que es la primera vez que voy a estar en el banquillo con el Arosa como rival. Si el partido fuera en A Lomba sería distinto porque es un campo que me transforma. Es un escenario muy particular por los recuerdos que me trae.