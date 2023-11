El Rally de Ribeira-Ría de Arousa reúne este fin de semana a 152 coches

Un total de 152 coches participan este fin de semana en el Rally de Ribeira-Ría de Arousa que organiza la Escudería Ribeira y que pone fin al Campeonato Gallego. Con un récord de participación esta tercera edición, arranca hoy con las verifiaciones técnicas y mañana sábado a partir de las 12:25 horas comezará la competición, con tres pasadas a los tramos de Furgonet Barbanza y Mancomunidade Barbanza Arousa que se disputan en Boiro y Rianxo, para posteriormente llegar al parque cerrado en el aparcamiento do Porto de Ribeira.

Para el domingo están programados dos tramos a doble pasada, los denominados como Restaurante Cascada y Excavaciones Abelleira, en Porto do Son y Ribeira, y que comenzarán a las 9:10 horas.

No estarán entre los participantes los actuales ganadores del Campeonato Gallego de Rallys, Víctor Senra y Daniel Vázquez, pero si estarán Alberto Meira y Avelino Martinez, al igual que Iago Caamaño y Alberto Rodriguez, y Jorge Pérez y Míriam Vera, por lo que el espectáculo está garantizado. La novedad en esta edición será la disputa del Trofeo Propulsión Traseira AlquiNoia, por el que competirán con premio económico los equipos con coches de tracción trasera.