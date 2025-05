Ramón: “Ata que o árbitro pite, a eliminatoria segue aberta”

El Club Juventud Cambados enfrenta este fin de semana el partido de vuelta correspondiente a las eliminatorias de play-off de ascenso a Tercera RFEF. Los de Pénjamo viajan el domingo al Municipal Jesús García para volver a medirse al Negreira a las 19:00 horas.

Los cambadeses llegan con un 2-0 a su favor tras el primer partido en Burgáns, en el que a pesar de no materializar todas las ocasiones que tuvieron, acabaron el partido siendo superiores a su rival. “O equipo está con moitas ganas e moita ilusión. Non hai nada decidido, ata que o árbitro non sinale o final, a eliminatoria segue aberta”, dice Ramón, capitán del Juventud Cambados.

“Sabemos que vai ser un partido complicado e diferente porque eles xogarán as súas armas para darlle a volta á eliminatoria, e máis na súa casa”, recalca el nueve cambadés. Si algo mostraron los jugadores del Negreira en Burgáns es que a balón parado pueden ser muy peligrosos, y también especialmente con los contragolpes por las bandas, algo que los de Pénjamo contrarrestaron con un gran trabajo defensivo.



“Está claro que si eles quedaron segundos foi por algo. Non podemos ir alí a especular co resultado, temos que sair enchufados e ir a pola victoria”, recalca Ramón.

El físico



Otra de las características que sorprendió a los de Cambados en el partido de ida fue el gran físico de su rival. “Sorprendeume que son un equipo moi fuerte e con xogadores de moito físico e moita calidad”, comenta el capitán. “En Burgáns, ó final, acabamos mellor que eles, e sei que no seu campo vamos ter ocasións e algunha vamos a meter, estou convencido”, insiste el atacante.



El play-off está siendo una gran recompensa para el cuadro cambadés tras conseguir el objetivo de la permanencia. “É un regalo estar aquí. Temos unha gran plantilla, pero non podemos pecar de confianza”, dice Ramón.

“Un gol deles pode descolocar todo por completo”, señala. La faceta defensiva del Cambados en Burgáns fue la parte que más alabo el técnico, Pénjamo, tras la victoria, destacando que a pesar de las dificultades, “lograron ser un bloque muy sólido”.



Además, en Negreira contarán con el apoyo de su incansable afición, que dispondrá de mínimo un autobús para acudir a animar al equipo en el partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso. “A verdade é que esta tempada está sendo impresionante, tanto xogar na casa como de visitantes. A xente está súper volcada”, destaca el capitán del Cambados.

Aficionados en el partido de ida en Burgáns | Gonzalo Salgado



“Queremos darlle as gracias aos aficionados por estar sempre, especialmente ós nenos que temos que están sempre animando”, agradece el atacante. “Vamos a poñer todo da nosa parte, pedímoslle ós aficionados que sigan aí”, concluye Ramón.



El enfrentamiento determinará quién logra el billete a semifinales, a falta de que se decidan los otros tres encuentros de la fase de ascenso.