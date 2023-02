Ramón Ferro y Carlos Gutier, del Náutico O Muiño, campeones gallegos de C2

Cenlle acogió el fin de semana el Campeonato Gallego de Invierno de embarcaciones de equipo (K2 y C2) sobre la distancia de 3.000 metros, en el que participaron más 400 deportistas pertenecientes a 31 equipos. El Club Piragüismo As Torres Romería Vikinga fue tercero en la clasificación masculina por clubes. En categoría juvenil masculina, Pontecesures fue segundo y As Torres, tercero, ambos por detrás del Náutico Firrete. Por otra parte, en la categoría veterano masculina el primer club clasificado fue el Club de Mar Ría de Aldán, la segunda y tercera posición se la llevaron el Ría de Betanzos y el Piragüismo Illa de Arousa.

En lo que se refiere a los resultados más destacados de los representantes arousanos, destacaron en modalidad de canoa la pareja del Náutico O Muiño de Ribadumia formada por Ramón Ferro y Carlos Gutier, que se hicieron con la victoria. Además Iria Romero junto a Nerea Novo, del Náutico Pontecesures, fueron segundas en C2. Mientras que el vilagarciano Pedro Torrado junto a Kevin Longo, del Piragüismo As Torres de Catoira, se hicieron con el triunfo en la prueba de canoa juvenil.