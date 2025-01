La remontada del Estradense amarga el debut de Jose Tizón

José Tizón no tuvo el estreno deseado al frente del CD Boiro al perder en el Municipal ante el Estradense por 2-1. Su equipo se adelantó en el marcador en la primera parte por medio de un penalti que marcó Pedrosa, pero en el inicio de la segunda llegó el arreón de los locales para remontar con goles de Gamarra, también de penalti, y de Jaichenko y consolidarse otra semana más en puestos de play-off.



El nuevo técnico boirense dispuso de inicio un 5-3-2 con la idea de incomodar con la presión la salida de balón del equipo de Manuti. Y le salió bien el plan. El Boiro obligaba a jugar en largo al Estradense y tenía bastante control del juego. Los visitantes, además, generaron. Además de la acción del penalti, en un balón que baja Sylla y conduce Pedrosa hasta ser derribado en área y que el propio ex del Bergan transformaría en el 0-1, los de Barraña tuvieron otra clara por medio de Pedrosa que salvó Isra con un paradón. También llegaron en otra opción por medio de Íker Arango.



El Boiro tuvo buenos momentos en la primera parte, capaz de agarrar la pelota y mover al Estradense, pero en los minutos que precedieron al descanso ya apretaron los locales, sobre todo a base de córners, por lo que también tuvieron su gran ocasión para marcar.



En la segunda parte el Estradense adelantó su presión, obligando al Boiro a jugar más en largo. Los visitantes no fueron capaces de juntar el equipo adelante, por lo que cada despeje se convertía en un balón ganado por el Estradense para volver a atacar. Aún así, el Boiro resistía, hasta que llegó la acción del penalti. Una pérdida en la salida que dio lugar a una apertura a banda y a un centro al área que dio en el brazo extendido de David Noya. El árbitro no lo dudó y Gamarra empató desde los once metros.



El 1-1 espoleó al Estradense y también a su público. Fueron momentos de sufrimiento del Boiro, saldados con el 2-1, obra de Jaichenko, que reaparecía, al rematar en el segundo palo al saque de una falta lateral.



Con 2-1 el Boiro tuvo que dar un paso adelante. Tizón trató de dar más energía al equipo con la entrada de Yago García y Santi Taboada. También cambió el sistema, pasando a defensa de cuatro y tratando de abrir el campo con jugadores por fuera para poner centros al área, pero no leyeron ni ejecutaron bien estas situaciones los visitantes. Le faltó empuje al Boiro para poder generar y estar cerca del 2-2. La derrota le mantiene con 17 puntos, uno por encima de la zona de descenso a la espera de recibir al Silva la próxima jornada.

Ficha técnica:

Estradense: Israel; Landeira, Óscar López, Ander, Pablo Porrua (Raúl,min.80), Mella, Juan Rey (Valentín, min.56), Elias (Diego Fuentes, min.90), Victor Gamarra (Manu Vilariño, min.90), Miguel Fernández, Brais Vidal.

CD Boiro: Borja Rey; Dani Nieto, David Noya (Pablo Vidal, min.78), Romero (Ángelo, min.78), Pedrosa, Prol (Santi Taboada, min.66), Sylla, Yosi, Iker Arango (Yaguito, min.66), Álex Rey (Juanma, min.85), Diego Rodríguez.

Goles: 0-1 Pedrosa, de penalti (min.17), 1-1 Victor Gamarra, de penalti (min.58), 2-1 Jaichenko ( min.62)

Árbitro: Padín Pita. Amarilla a Brais Vidal por los locales y a Santi Taboada, Pedrosa, Sylla, Álex Rey y Yosi Montoto por los visitantes.