Remontada imprescindible del Arosa

Arosa 2-1 Barco

Tocaba ganar y el Arosa lo consiguió. Remontó ante un Barco que jugó con diez desde el minuto 23 y se sitúa segundo en la tabla tras el pinchazo del Vilalbés, manteniéndose a 5 puntos del líder Fabril, que no falló en Abegondo. El partido de hoy en A Lomba no fue bueno. Mucha tensión, el campo en mal estado para construir ataques y un rival que tras quedarse en inferioridad ciñó su plan a la faceta defensiva. Más si cabe después de adelantarse en la primera parte en una falta lateral y varios rebotes que permitieron marcar al central Andrés. Pero el Arosa le dio la vuelta al partido en la segunda parte con los goles de Borja, con la colaboración del portero visitante, y del central Martín. Lo hizo sin generar demasiadas situaciones de área, pero dominando el juego por completo.



El Barco estuvo dirigido desde el banquillo por el habitual segundo de Javi Rey, Héctor Otero, puesto que el nuevo entrenador de los de Valdeorras, Edu Rodríguez, aún ni dispone de la licencia en vigor. Los visitantes apostaron de inicio por un 5-4-1 para frenar al Arosa. No empezaron mal los locales. Luisito introdujo en el once a Brais Pedreira en la derecha y colocó a Sylla en punta junto a Borja. A los cuatro minutos el Arosa ya pudo ponerse por delante. La ocasión fue clarísima. Recuperó Julio cerca del área rival. Sylla se desmarcó en banda izquierda y se sacó un gran centro al segundo palo, donde Pedreira con el pie y a placer envió su remate por encima del larguero.



El Barco dejó a Javi Pazos arriba como referente y Júnior partió desde banda izquierda. El ghanés fue el más activo en ataque. Hizo una gran jugada individual en el minuto siete, rematando al lateral de la red. Era el Arosa el que llevaba más la iniciativa, pero con bastante dificultad para profundizar.



El campo estaba como el domingo pasado. Blando, enlamado en algunas zonas y resbaladizo en todas. El partido no fue bueno. Fue físico y de contacto en los balones divididos. Y eso le costó caro al Barco. El central Konaté vio la primera amarilla por ir con fuerza a un balón suelto sobre Borja. Y solo unos minutos después llegó tarde en banda en una jugada con Brais Vidal. El árbitro ferrolano García Rey no lo dudó. Segunda amarilla y los ourensanos se quedaban con diez con casi 70 minutos por delante.



Curiosamente en inferioridad no sufrieron en la primera parte. Se organizaron defensivamente, dejando iniciar a los centrales locales, y defendieron bien la zona ancha en campo propio. Estaban cómodos y encontraron el gol en una acción de falta en el centro del campo. El balón fue al área con bote. Pacheco puso el cuerpo y lo desvió hacia el punto de penalti, donde apareció el central Andrés que marcó sobre la salida de Táboas. En el último cuarto de hora de la primera parte el plan del Arosa siguió siendo contrarrestado con facilidad por su rival.



Luisito decidió esperar hasta el descanso para mover ficha. Dio entrada a Sandá e Iñalki y pasó a jugar con tres centrales. El Arosa salió en la segunda parte con la convicción de remontar, pero de inicio le costó sacar centros desde banda, su mayor peligro. La únicas opciones fueron una falta frontal ejecutada por Cotilla por encima del larguero y un balón a la carrera sobre Sylla, al que se le fue el control entrando ya en área.



En una de las primeras veces en la reanudación que el Arosa consiguió meter un centro lateral llegó el empate. Fue Julio el que la puso desde la izquierda. La peleó arriba Sylla y el balón quedó suspendido a la altura del área pequeña, dejando una opción de remate a Borja. El delantero santiagués cabeceó abajo, no demasiado fuerte, y al portero Aitor Arias se le escapó el balón en línea de meta. Un error de bulto. El séptimo tanto en liga de Borja espoleó al Arosa. Aunque el Barco salió airoso de esos minutos de subidón anímico de los locales.



Luisito volvió a introducir un doble cambio. Entraron Barcia, para jugar de carrilero por la derecha, y Hugo Losada para poner más mordiente arriba. Poco después llegó el 2-1. Fue en una segunda jugada tras balón parado. Con recuperación al borde del área contraria del propio Barcia, centro chut de Sylla con la zurda y remate del central Martín en boca de gol. Luisito en la celebración se sacó la chaqueta. Le sobraba ropa porque vivió todo el partido con mucha intensidad y nerviosismo.



A partir de ahí el Arosa ya estuvo más tranquilo, aún con la incertidumbre en cada jugada aislada de su rival debido a la mínima diferencia en el marcador. Y pudo sentenciar en un mano a mano de Hugo Losada ante Aitor Arias, pero el portero salvó esta vez el remate abajo del delantero juvenil.



Al final lo mejor del partido fue la victoria. Muy necesaria y celebrada tras los dos últimos empates en casa. El Arosa sigue vivo en la pelea por el título. La próxima semana visita al Paiosaco y después recibirá al Fabril en el que puede ser el primer gran partido de la temporada.