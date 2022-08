El renovado Arosa recibe hoy al Ourense CF en su primer test

Esta tarde a partir de las 19 horas en A Lomba el Arosa juega su primer partido de pretemporada. Después de dos semanas de trabajo, sobre todo físico, con bastantes dobles sesiones, el equipo de Luisito Míguez se testa con el Ourense CF, que esta temporada jugará en Segunda RFEF. Campillo, que tiene una pequeña rotura fibrilar, es baja. Mientras que el lateral Santi Figueroa es duda, al igual que el juvenil Fer Martínez. Son siete los canteranos que jugarán en División de Honor Juvenil los que están entrenando con el primer equipo.





El partido supone la primera oportunidad de ver las evoluciones de una plantilla muy renovada, con once fichajes. Uno de ellos, Brais Pedreira, fue presentado ayer por Antía Canto. “Espero que estés a gusto y te sumes al tren del ansiado ascenso”, dijo la directiva antes de darle paso al centrocampista, “la posición más compleja y bonita”, para la dirigente.





El futbolista de Vila de Cruces, que llegó procedente del Arzúa, actúa en banda derecha. “Dende o primer día fixéronme sentir como na casa os compañeiros e a xente do clube. Estou encantadísimo e moi cómodo”. Pedreira es uno de los tres fichajes que ha mudado su residencia a Vilagarcía, junto al extremeño Mario Domínguez y al coruñes Javi Sandá. “É unha vila moi bonita, tranquila e cómoda”. A la hora de definirse como jugador, dice que se considera “traballador, que se pode acomodar a varias posicións, son bastante rápido e manexo ben o balón”. Su fichaje fue sencillo. “Había outras cousiñas, pero nada máis rematar a temporada chamoume Luisito e non o dubidei. Non coñecía moito o clube pero faláronme moi ben del. Tiña ganas de facer un cambio na miña vida e loitar por outros obxectivos”. Brais se ha encontrado un vestuario sano. “Somos un bo grupo e temos que ir pasiño a pasiño para conseguir o obxectivo”. Tras dos semanas en A Lomba se ha percatado de que “O Arosa, aínda que esté en Terceira, parece un clube profesional”.





Sobre el partido de presentación de esta tarde, Brais Pedreira considera que es importante para “seguir collendo ritmo”, aunque también explicó que “como dixo o mister,ninguén quere perder aínda que sexa un amistoso. Así que imos a mostrar o mellor de cada un, aínda que levamos pouco tempo adestrando”.





La entrada para el público cuesta 10 euros, mientras que los socios no pagan. Una hora antes del partido se podrán retirar los carnés en la oficina. En solo unos días de campaña, el Arosa ya ha alcanzado la cifra de 600 socios.