La Ría de Arousa se convierte en la capital de la vela olímpica

El Campeonato del Mundo Juvenil de 49er, 49er FX y Nacra 17 convierte desde el próximo martes 16 a Galicia, y concretamente al Centro Gallego de Vela de Vilagarcía de Arousa, en la capital mundial de la vela olímpica. Un torneo que, además, tendrá lugar en el mismo mes en el que se celebran en París los Juegos Olímpicos. De este modo, se reunirán a los futuros mejores regatistas del mundo, y que representarán a sus respectivos países en las siguientes olimpiadas. Entre las tres clases se espera a cerca de 300 regatistas y más de 140 equipos de más de 20 países, algunos de los cuales ya han ido llegando a la Ría desde hace aproximadamente 20 días. La ceremonia de apertura, con la presentación oficial de todos los países y equipos participantes se llevará a cabo el propio día 16.

Internacionales entrenando | Mónica Ferreirós



Entre la flota participante no faltará un importante elenco de jóvenes regatistas gallegos que pelearán por el título más importante de la temporada. Jaime Wizner, Claudia Sobral, Stella Enríquez, Pablo Llorens, Yago Castro, y alguna futura incorporación a la flota autonómica de vela olímpica, estarán en la línea de salida para defender el pabellón gallego. Cabe destacar que, Galicia, junto con Baleares, es la comunidad que más barcos aporta a dicho evento. Asimismo, será una ocasión única para los representantes gallegos de crecer y luchar en tres de las clases olímpicas más exigentes. Durante la presentación del inicio del campeonato estuvieron presentes distintas autoridades que hacen posibles el desarrollo del mismo. El presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, quiso agradecer el trabajo realizado para poder “volver a vivir un gran evento”.

Los deportistas se dejaron ver entrenando | Mónica Ferreirós

“La abanderada de España en los Juegos Olímpicos de Francia será una deportista que ha sido formada aquí, como un ejemplo de fortaleza”, cuenta el presidente de la Federación. Del mismo modo, quiso agradecer a los sponsors que forman parte del proyecto. “Esperemos que el tiempo nos acompañe en la competición”, espera Villaverde. Por su parte, Carlos Coira, concejal de Deportes de Vilagarcía de Arousa, quiso resaltar la importancia de contar con lo necesario para poder llevar a cabo un evento de tal magnitud. “Poder traer aquí un Mundial significa que esta Ría tiene mucha riqueza, para hacer unas regatas de vela es maravillosa”.

El presidente de la Federación, Manuel Villaverde, durante su intervención | Mónica Ferreirós



Un espectáculo digno de ver, en el que se podrá disfrutar de los futuros deportistas olímpicos de Los Ángeles 2028. Por su parte, Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, también quiso poner en valor la importancia de albergar este evento.

“Lo que viene a destacar es la importancia del deporte en nuestra provincia.Como no puede ser de otra manera, agradecemos la organización de este evento, ya que no es nada fácil y pone en valor a nuestra provincia, no deja de ser un escaparate”, señala Sánchez.”Tenemos un tándem muy bueno, como Jaime y Jacobo, además de Claudia y Stella. Así que ojalá consigamos llegar con el gato al agua, esperemos que la convocatoria sea satisfactoria para todos”, apunta la vicepresidenta de la Diputación.



Las entregas de premios se llevarán a cabo como se hace a nivel internacional, lo que significa que casi cuando esté terminando la prueba, ya con el escenario equipado, se hará la pertinente entrega de premios con la izada de banderas y los himnos de cada país.