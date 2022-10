El Ribadumia recibe hoy al Villalonga en el derbi

A Senra acoge esta tarde (19 horas) el derbi que enfrenta a Ribadumia (13º con 6 puntos) y Villalonga (16º con 5 puntos) correspondiente a la sexta jornada de Preferente Sur. Dos equipos que no han empezado el campeonato como esperaban pero que intentar remontar el vuelo en esta exigente liga. Los aurinegros que entrena Ibrahime Baptiste saldaron con derrotas sus tres partidos a docimilio. Si bien en A Senra es otra historia de momento. Como locales ganaron a Antela (4-1) y Atios (3-1), por lo que hoy tratarán de dar continuidad a esa fiabilidad ante su afición.





El técnico local no puede contar co el capitán Miguel Vázquez, por lesión, además de Pabulo. “El Villalonga por plantilla y bloque que llevan años juntos deberían estar más arriba. Es un equipo que nos va a dar guerra. Tienen buen manejo de balón y su intención es la de jugar”. Sobre los resultados tan dispares en casa y a domicilio, Baptiste no cree que exista una explicación lógica. “Son detalles y circunstancias. Es cierto que en Vigo el otro día jugamos nuestro peor partido de la temporada”, por eso espera que su equipo reaccione hoy dando una buena imagen.





En el Villalonga el inicio de campeonato viene marcado por la plaga de lesiones, sobre todo en defensa, que están condicionando mucho a Ricardo Fernández a la hora de tener alternativas en el banquillo. Los celestes recuperaron sensaciones a nivel defensivo y con balón ante el líder Pontevedra B (0-0) y quieren prolongar esa buena imagen para competir en A Senra. Ricardo Fernández no puede contar con Nico, Brian, Bisti, Wachi y Eloy. Además tiene las dudas de Álex Barbeito y Javichu. “Nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo, con muy buenas individualidades que nos van a exigir mucho tanto en ataque como en defensa”, reconoce Ricardo Fernández.





Céltiga vs Atios

Esta tarde a las 17.30 horas en el Salvador Otero el Céltiga (14º con 6 puntos) recibe al Atios (9º con 7 puntos). Los visitantes son uno de los equipos que está llamado a pelear por las primeras plazas y viene de ganar a Areas 3-1. Luis Carro tiene las bajas de Pablo, por sanción, y de Juanma Torres por lesión. “A ver si somos capaces de sacarle rendimiento a todo lo que hicimos durante la semana”, explica el técnico, que no sabe si el Atios se presentará con línea de cuatro o de cinco defensas.





“Tenemos que hacernos fuertes en casa ante un rival muy potente con refuerzos de muchísimo nivel como Pedro García e Iván Pérez, y dos puntas que son de lo mejor de la categoría como Mintegui y Manu Vilán”. Por todo ello, el Céltiga espera un partido difícil pero confía en sus opciones como local.