Romay: “El Vilalbés es un equipo muy físico, será un partido cerrado”

Jorge Manuel Romay se pasó esta mañana por la sala de prensa de A Lomba para analizar la mala dinámica de resultados del Arosa y el partido del domingo en A Lomba ante el colíder Racing Vilalbés. El equipo vilagarciano regresa a casa un mes después. “Hace mucho que no jugamos aquí, queremos dar una alegría y tenemos muchos ganas de ganar en casa”.



De nuevo las lesiones condicionan a los locales, con jugadores como Compa o Pacheco descartados para la cita. En este sentido, Romay reconoce que “hay jugadores importantes en cuanto a minutos que no están”, pero cree que la plantilla “es amplia y se ve que el que entra lo hace bien”.



El Arosa atraviesa por una sequía de victorias de cinco jornadas, pero en el último partido en Noia las sensaciones ya fueron otras y eso invita al optimismo. “En los anteriores partidos nos estaba costando mucho en ambas áreas y no estábamos cómodos, nos pasó en el primer tramo de la temporada y lo superamos, ahora sólo pensamos en volver a hacerlo”, explica Romay. “Este equipo no va a celebrar un empate, pero esta semana los ánimos están mejor porque aunque no ganamos estuvimos mejor. Dejamos la portería a cero y tuvimos ocasiones. En casa nos está costando y es lo que tenemos cambiar radicalmente. Llevamos un par de semanas entrenando muy bien y espero que se pueda ver en el campo”.



La llegada de Romay generó muchas expectativas en verano, pero su rendimiento y su continuidad están lejos de lo esperado. En este sentido, el centrocampista explica que “desde finales de noviembre no he podido entrenar ni descansar lo que necesito. No estuve en el estado de forma óptimo y por eso no jugué lo que tenía que jugar. Son circunstancias que se dan, pero últimamente ya estoy entrenando mejor y espero poder dar mi nivel”.



Sobre el partido del domingo ante el Vilalbés, Romay considera que “es uno de los equipos más difíciles de la categoría, ya el partido de la primera vuelta fue tosco y feo. Ellos son muy físicos. Pienso que va a ser un partido cerrado. Si en la primera vuelta, cuando estábamos en un momento horrible, fuimos capaces de ganar, creo que si estamos serios en defensa y aprovechamos las ocasiones podemos volver a hacerlo”.

Romay no mira el liderato ni la buena marcha del rival, que lleva cuatro victorias seguidas. “Tenemos que fijarnos en nosotros y ganar porque el objetivo sigue siendo intentar ascender, a todos nos gustaría hacerlo de primeros, pero si no se consigue, aún está el play-off y no vamos a bajar los brazos”.