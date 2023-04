A romper maldiciones para alargar el sueño del título

Con un ojo puesto en A Lomba y otro en Abegondo. El Arosa recibe este domingo a las 12 horas al Somozas en la penúltima jornada de liga. El equipo de Luisito busca romper las maldiciones de las tres victorias seguidas, racha que no ha conseguido lograr en toda la temporada, y del horario dominical, franja horaria en la que no sabe lo que es ganar esta temporada tras cinco partidos (3 derrotas y 2 empates). Acabar con estos registros supondrá llegar a la última jornada con opciones de título. Además de sellar la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.

El Somozas, un aspitante al play-off que salvo milagro se ha quedado por el camino, llega con la necesidad de puntuar para evitar sustos en la última jornada respecto al descenso por arrastres. La irregular temporada de los de Ferrolterra se cobró al entrenador Marco Roca hace dos meses. Fran Beade, hasta entonces ayudante de Roca, se hizo cargo del equipo en los últimos siete partidos, saldados con 4 victorias y 3 derrotas.

“Chegamos moi ben. Estamos a 180 minutos de conseguir un éxito moi grande”, dice Luisito, que una vez más pone en valor la temporada de su equipo. “Temos que facer os seis puntos e esperar o fallo do Fabril”. En caso contrario el Arosa peleará por el ascenso en el play-off, un camino en el que hay que pasar tres eliminatorias a ida y vuelta.

En la primera vuelta el Arosa remontó en Somozas para imponerse 3-4 en un partido con dos partes muy diferentes. “Hai que pensar que o Somozas é un rival dificilísimo, con futbolistas dun nivel impresionante. É un equipo confeccionado para pelexar por ascender”, explica el entrenador del Arosa. “Eles teñen que sentir que nós estamos pelexando por un campionato”. Sobre el horario maldito, Luisito resta importancia a los precedentes y pone el foco en la respuesta y el apoyo de la afición. “O outro día en Ourense foi un espectáculo. Estoulle eternamente agradecido a afección e agora necesitamos que nos den un último arreón”.

El entrenador recupera a Sandá y Abel Suárez tras cumplir sanción. Luisito insiste en que será un partido “dificilísimo” en el que espera que los suyos demuestran que “vaisenos a vida”, a la vez que habla de mantener el rigor táctico mostrado en el último partido “e darlle moita importancia ao balón”.

El técnico podría repetir el once que ganó la pasada semana en O Couto. Una alineación muy ofensiva que cuajó una gran primera parte.

Arbitra un colegiado coruñés, algo que llama la atención en Vilagarcía. Se esperan más de mil personas en A Lomba, ya que fueron doscientos los socios que retiraron las dos entradas adicionales que el club puso a su disposición. El Arosa y su afición esperan sumar otra victoria, la tercera consecutiva y la primera en horario matinal, para alargar hasta la última jornada el sueño de ser campeones.