El Rotogal Boiro rescata un punto en un partido muy irregular ante el Entrevías

El Rotogal Boiro de Chicho Alves regresó a casa con un punto tras finalizar el encuentro ante el Entrevías madrileño con un 3-2 en el electrónico, en un duelo en el que el cuadro boirense fue muy irregular. Lo cierto, es que los visitantes no lograron encontrar su juego en ningún momento del partido, dificultando mucho el competir ante un Entrevías que estuvo muy intenso, mientras que el Rotogal se mostraba incómodo. “Bajamos los brazos cuando vimos que no eramos capaces”, lamenta Chicho.



Los boirenses no pudieron brindar un buen juego, pero a base de pelear consiguieron ganar el segundo y tercer set, pero en el tie-break entraron con unas sensaciones muy malas, otorgando así una clara ventaja al combinado madrileño. “El balón de partido que tuvimos, fallamos el saque, mientras que ellos la primera que tuvieron la aprovecharon”, lamenta el entrenador del cuadro boirense.

“La realidad es que las aspiraciones de Copa Príncipe no nos hicieron demasiado bien. Ahora tenemos que pensar en que viene un equipo duro, no podemos pensar todo en general, si no que tenemos que concentrarnos más en los partidos de cada semana porque al final, somos un equipo muy joven, y en el momento en el que no prestamos atención al juego nos ganan”, recalca Chicho