Rubén Rial se despide del Deiro tras cinco temporadas

La Unión Deportiva San Miguel de Deiro comienza un nuevo ciclo, y es que tras conseguir el ascenso a Segunda Futgal la pasada campaña, y lograr la permanencia en la 2024-2025, el club y Rubén Ríal, entrenador durante las últimas cinco campañas, separan sus caminos.

El técnico isleño no solo logró ascender al equipo, sino que también consiguió consolidarlo en Segunda Futgal, quedando esta temporada en noveno lugar con 39 puntos, empatados con el octavo, el Moraña CF.



“Eu estou moi agracedido co club. Deixo porque xa son moitos anos e creo que é bo para min e para eles, necesitaba un cambio”, comenta Rubén Ríal, alias Kimi. “É bo que eles tamén teñan outro tipo de entrenador e se acomoden a él. Eu todavía non teño nada en mente, pero sí que me gustaría seguir entrenando, agora xa teño moita máis experiencia. Crecín moito no Deiro”, recalca el isleño.

Cuando Ríal llegó a los banquillos de San Miguel, eran 12 los jugadores que militaban en la plantilla por aquel entonces, pero a día de hoy, la plantilla se extendió a más de 20 deportistas. En total, Kimi estuvo 149 partidos al frente del banquillo, con 58 victorias, 33 empates y 58 derrotas.

Pata también se despide



Rubén Ríal no es el único que abandona el staff del Deiro, y es que con él se despide también José María Suárez, alias Patacón, el preparador físico del equipo, que abandona por motivos laborales.

Pata disputó 61 partidos y logró 31 victorias, 15 empates y 15 derrotas.

“Queremos desexarvos os maiores dos éxitos tanto a nivel profesional coma no persoal. Se algo fai grande e bonito este deporte, é atopar a persoas coma vós”, dice el comunicado del club.

“É simplemente un cambio de aires. Esta tempada foi boa. É certo que ó mellor podíamos pelexar por algo máis, pero as circunstancias, coas lesións, non se puido facer moito máis”, dice el ya ex técnico del Deiro.

“En xaneiro tuven algunhas chamadas de superior categoría, pero non hai nada firme”, señala el isleño.