Rubo: "Me convenció del Arosa que es un proyecto en el que es sí o sí el ascenso"

El Arosa anuncia el fichaje del delantero pucelano Rubén Blanco "Rubo". Tiene 30 años y procede del Somozas, donde la temporada pasada marcó 6 goles en Tercera RFEF. Rubo es un trotamundos del fútbol. Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, jugó en su etapa juvenil en División de Honor en el Numancia, llegando a debutar en Segunda A. A partir de ahí pasó por numerosos clubes: Real Ávila, Alavés B, Langreo (Segunda B), Peña Deportiva de Ibiza, Tordesillas, Arandina, Lanzarote...También jugó dos temporadas en Gibraltar, disputando la Europa League.

Al Somozas llegó en el mercado de invierno de la temporada 2021-2022, marcando 9 goles en 16 partidos. El pasado año se quedó en 6, aunque explica que "eso son rachas", ya que pone en valor su capacidad para bregar, jugar de espaldas y ofrecer opciones de remate merced a su envergadura (1,84 metros). "Soy un jugador de área, que hace el trabajo sucio", explica.

El delantero, desde Logroño, explica como se gestó su fichaje por el Arosa. "Me llamó el míster en varias ocasiones para contarme el proyecto y la ambición que él tiene. Todos conocemos a Luisito, que es un guerrero y creo que es lo que necesito en un entrenador". La buena relación con Pacheco, con el que coincidió en el Somozas, también influyó en su fichaje. "Le pregunté por el club y Pacheco me habló maravillas. Yo necesito un club que me haga seguir creciendo. Así que fue muy fácil". Rubo viene a un proyecto cuyo "único objetivo es ascender", explica. "Luisito me contó que es un proyecto muy ambicioso en el que es sí o sí el ascenso, no hay otro objetivo. Eso motiva muchísimo". Rubo conoce A Lomba porque la visitó la pasada campaña con el Somozas. "El ver ese ambiente de fútbol y como lo vive la gente me motiva mucho. Por desgracia eso en Somozas no lo hay. Sentirme futbolista en ese aspecto es algo que me llama mucho la atención".

Con la llegada de Rubo Blanco son ya 3 los delanteros en la plantilla, junto a Sylla y Borja. Todo ellos mayores de 23 años. Preguntado si viene al Arosa para ser el 9 referente, el vallisoletano dice que "uno cuando ficha en un equipo nuevo se tiene que hacer un hueco, creo que la competencia si es sana es siempre buena porque hace que se mejore. Intentaré dar mi mejor versión para convencer al míster y que pueda contar conmigo si lo creo oportuno".

Personaje televisivo

Más allá del fútbol, Rubén Blanco se labró un personaje televisivo merced a su paso por dos progamas de Mediaset: "Mujeres y Hombres y Viceversa" y "La Isla de las Tentaciones", una etapa de la que ya ha pasado página. "Esa participación en televisión fue una experiencia más en la vida. Yo me considero jugador de fútbol y eso no me ha hecho perder la cabeza. He puesto punto y final a toda esa historia. Ayer cumplí 30 años y creo que es una edad para centrarse", bromea.