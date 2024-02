Sabela Martínez: “El atletismo me ha hecho crecer”

Tras proclamarse campeona de España sub-18 en 3.000 metros lisos, Sabela Martínez sigue demostrando que es una de las grandes promesas del atletismo. “La carrera podía ser de cualquier manera, es decir, la chica que marcase el ritmo era la que lo iba a determinar. Finalmente fue una carrera fantástica, donde no hubo ningún tipo de cambio de ritmo brusco ya que se mantuvo constante durante toda la carrera y eso fue muy beneficioso para todas.”, comenta la portonovesa.



Sin duda, Sabela sorprendió hasta a su entrenador, Manuel “Huracán” Hurtado, con la decisión de correr los 3.000 metros, ya que también tenía mínimas para 800 y 1.500. “Fue una decisión que tomó ella. Bajo mi punto de vista lo hizo bien porque en el resto de las pruebas ya tenía buenas marcas”, comenta Hurtado. La atleta asegura que ni ella misma sabría decir el motivo de escoger dicha prueba. “Fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando mi entrenador me dijo que era hora de escoger entre el 1.500 y el 3000. Estábamos calentando y eché como 5 minutos pensando sobre qué hacer, mi decisión no se basaba en ningún tipo de criterio simplemente pensaba en lo que yo quería de verdad. Así que sin pensarlo dije que quería hacer el 3.000”, señala.

Hacer el 3.000 fue lo primero que se me pasó cuando Hurtado me dijo que escogiese.



El atletismo supone mucho para Sabela. “Ahora mismo es un deporte al que le estoy muy agradecida. Me ha hecho y todavía continúa haciéndome crecer como persona de mil maneras y también me ha dado lecciones de vida muy importantes que nunca olvidaré”, destaca. Un deporte del que quiere seguir disfrutando, y en el que a corto plazo, tendrá que prepararse para el Campeonato de España y de Europa.

Quiero estudiar medicina. Por muy difícil que sea no dejaré de correr.

“La idea es que sea una atleta polivalente, que no se especialice tempranamente en una disciplina. Es una realidad que es una promesa del atletismo, pero queda mucho por trabajar”, comenta Hurtado.

La joven está dispuesta a luchar por un futuro. Dentro y fuera de las pistas. “Siempre quise estudiar medicina, concretamente ser cirujana, y a día de hoy tengo claro que quiero estudiar una carrera para poder ejercer de ello. A pesar de lo difícil que pueda llegar a ser no voy a dejar de correr”, explica.