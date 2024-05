La salvación del Umia sólo pasa por ganar en Lugo

El Umia femenino apura este domingo en el campo de A Cheda (12 hora) sus escasas opciones de permanencia en el duelo que le mide al CD Lugo. El equipo de Luis Treviño es antepenúltimo con 23 puntos, 3 menos que las lucenses, que en la primera vuelta ganaron en A Bouza por 0-1. De forma que las de Barrantes necesitan ganar por más de un gol para superar en la tabla a su rival y, a partir de esa premisa, ver si no son uno de los dos peores decimotercer clasificados de entre los seis grupos para poder salvarse.

El Umia no ha conseguido ganar ningún partido a domicilio en lo que va de temporada (12 derrotas y 2 empates), por lo que necesita romper esa dinámica en este último partido de liga para no caer a la competición autonómica.

Luis Treviño dispone de todas las jugadoras, salvo a la portera Alba. "Todo pasa por ganar", reconoce el técnico. "Todo lo que no sea ganar por más de un gol no nos vale", explica. "Sabemos que en todo el año no hemos ganado fuera, pero hay que intentarlo ante un rival que se va a exigir al máximo. De ánimo estamos bien, hay que controlar los nervios y disfrutar dando el último arreón".