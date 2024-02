San Pedro recibe hoy al filial de la Real Sociedad

El Viajes InterRías FF busca esta tarde en San Pedro (17 horas) ante el filial de la Real Sociedad su tercera victoria consecutiva en liga. Las donostiarras son octavas con un cómodo colchón de diez puntos sobre la zona de descenso. El equipo de Cris Oreiro es segundo con 2 puntos de renta sobre el Baleares y 3 sobre el Oviedo, que amenazan esa posición que da derecho a jugar la eliminatoria por ascender. El líder, que asciende directo, es de momento el Real Madrid B con 5 puntos más que las de Sanxenxo.



Cris Oreiro tiene a toda la plantilla disponible a excepción de Laura Iglesias, que está recuperando de unas molestias. La entrenadora coruñesa tendrá que hacer tres descartes en la convocatoria tras el fichaje de la joven cadete Sara Couso. “É unha xogadora xoven que ten que adaptarse ao nivel do adestramento do grupo”, reconoce Oreiro. “É unha boa incorporación e non está lonxe de conseguir poder ter minutos xa esta temporada con nós”.



La Real Sociedad B llega a San Pedro con la etiqueta de equipo muy peligroso por su forma de jugar y la calidad de sus jóvenes futbolistas. “É un equipo moi ben traballado, dos mellores da liga con balón, pero máis verticais que nós”. En las donostiarras destacan la delantera Nora Sarriegi “Sarri”, que ya fue convocada con el primer equipo, y la extremo de 18 años Intza Eguiguren.



El Viajes InterRías FF se marca como pautas para sacar el partido adelante “ter máis balón” que su rival. Oreiro no solo quiere que su equipo se a fiel a su estilo, sino también que demuestre que se está jugando mucho más en el partido. “Temos que gañar os duelos a nivel defensivo”, tanto en los balones divididos como en el juego aéreo, “pode ser que nos quiten o balón, pero en defensa organizada temos que estar ben”. La entrenadora local no tenía ayer todavía decidida la alineación. Con los movimientos realizados por el club en el mercado de invierno, el Viajes InterRías FF dispone de muchas alternativas.